Немецкие байкеры поделились впечатлениями от поездки в Россию

Немецкие байкеры из мотоклуба Dübener Heide, вернувшиеся из поездки по России, поделились восторженными откликами от увиденного.

Как пишет Leipziger Volkszeitung, байкеры вернулись в родной городок Лаусиг в федеральной земле Саксония после трехнедельной поездки до Екатеринбурга и обратно. Байкеры, проехавшие 11 тыс. километров, рассказали, что Россия – очень гостеприимная страна.

«В любом случае предрассудки, бытующие в Германии, не подтвердились. Везде, куда мы приезжали, нас восторженно принимали», – передает RT слова одного из путешественников по имени Рене.

Путешественники рассказали, как приехали в Москву, где посетили Красную площадь и встретились с «Ночными волками».

«Нас сердечно поприветствовали и предоставили переводчика. Александр Хирург Залдостанов лично устроил нам экскурсию по полигону. Вечер мы провели вместе с «Ночными волками», а утром после завтрака вновь отправились в дорогу», – заявил лидер немецких байкеров Филипп.

Он рассказал, что до Екатеринбурга путешественники добрались без поломок и задержек, а в дороге «немецких байкеров воспринимали словно райских птиц».

Обратный путь байкеров лежал через казахстанскую степь, Волгоград и Украину. Причем российские пограничники отговорили мотоциклистов ехать через «незалежную» и предложили безопасный путь.

«Я влюбился», – признался Рене. Филипп отметил: «Это, определенно, было не последнее наше путешествие в эту прекрасную страну».

Напомним, в мае члены мотоклуба «Ночные волки» путешествовали в Германию для празднования Дня Победы.

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