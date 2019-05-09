«Ночные волки» прибыли в Германию для празднования Дня Победы

Участники мотопробега «Дороги Победы – 2019» прибыли в Германию, где планируют отпраздновать 9 мая.

В акции участвуют представители мотоклуба «Ночные волки» и другие мотоциклисты из России, Германии, Италии, Сербии, Словакии, Чехии, Эстонии и еще ряда стран Европы, передает ТАСС.

Мотоциклисты направляются в Берлин, где планируют встретить 9 мая. По дороге они посетили место встречи советских и американских солдат на Эльбе в Торгау.

Акция «Дороги Победы» проводится в пятый раз. Байкеры хотят повторить путь советских воинов до Берлина.

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Напомним, украинские пограничники накануне Дня Победы усилили меры безопасности на границе, чтобы не допустить въезда в страну российских байкеров. Однако у байкеров не было планов пересекать границу Украины.

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