Украинские пограничники усилили меры безопасности из-за российских байкеров

Украинские пограничники накануне Дня победы усилили меры безопасности на границе, чтобы не допустить въезда в страну российских байкеров, сообщили в государственной пограничной службе страны.

«Усиленные меры безопасности на государственной границе проводятся ... с целью недопущения ввоза на Украину оружия, боеприпасов, взрывчатки, других средств террора, а также въезда на Украину или транзитного проезда лиц с сепаратистскими и экстремистскими настроениями, которые могут дестабилизировать ситуацию в нашей стране. В частности, это касается и лиц на мотоциклах, которые относятся к байкерскому движению «Ночные волки», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

По данным погранслужбы, за период пасхальных и майских праздников украинскую границу байкеры не пересекали. «Однако не исключаются попытки со стороны отдельных представителей упомянутых и других радикальных клубов попасть на территорию Украины в одиночку или небольшими группами под видом мототуристов и реализовать провокационные действия», – утверждают в ведомстве.

В конце апреля свыше 30 байкеров – граждан России и других стран СНГ – не были допущены в Грузию согласно местному законодательству, которое предусматривает такой отказ из-за непредоставления о себе или о целях визита правдивой информации.