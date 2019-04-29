МВД Грузии объяснило запрет на въезд в страну байкерам из России

Свыше 30 байкеров – граждан России и других стран СНГ – не были допущены в Грузию согласно местному законодательству, которое предусматривает такой отказ из-за непредоставления о себе или о целях визита правдивой информации, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на МВД страны.

Согласно закону Грузии «О правовом положении иностранцев или лиц, не имеющих гражданство», отказ во въезде в Грузию может быть мотивирован тем, что желающий пересечь границу не предоставляет о себе сведения либо же предоставляет лживые данные о своей личности и о целях визита, сообщило Общественное ТВ Грузии – «Первый канал».

Несколько дней назад в Грузию не была пропущена колонна байкеров, которая следовала в Грецию. В основном среди них были граждане России. МВД Грузии только 29 апреля предоставило разъяснения,

С байкерами из России в Грузии регулярно возникают эксцессы, ранее это в основном случалось из «георгиевских ленточек» на их мотоциклах.