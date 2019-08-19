ЦБ заявил о противоречии Конституции в поправках о переводе судебных споров в Россию

Законопроект, наделяющий попавшие под санкции российские компании правом переводить судебные споры с иностранными контрагентами в Россию, противоречит Конституции, а его принятие может привести к ухудшению инвестиционного климата в стране, говорится в отзыве, подписанном первым зампредом Банка России Ксенией Юдаевой.

В Центробанке указали, что положения законопроекта противоречат статье 15 Конституции, в соответствии с которой общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры России являются составной частью ее правовой системы. «При этом если международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора», – говорится в отзыве.

К международным договорам России относится, в том числе, договор о взаимном признании и исполнении иностранных арбитражных решений (Конвенция ООН, Нью-Йорк, 10 июня 1958 год), передает «Интерфакс» со ссылкой на ЦБ.

Принятие этого закона может негативно повлиять на заключение иностранными компаниями инвестиционных контрактов с российскими гражданами и компаниями, в том числе с теми, кто не находится под санкциями, а также может ухудшить ситуацию с привлечением иностранного финансирования на российские проекты, предупредили в Банке России.

Даже если закон будет принят, он не сможет запретить иностранным контрагентам российских компаний, попавших под санкции, обращаться в иностранные суды, а решение иностранного суда будет обязательно к исполнению на основании международных договоров, отмечает регулятор. Если же попавший под санкции гражданин или компания обратится в российский суд с требованиями о прекращении судебного разбирательства в иностранном суде, этот иск не помешает иностранному суду продолжить рассмотрение дела по существу, считают в ЦБ.

Законопроект о праве граждан и юрлиц, попавших под санкции, переносить судебные споры с иностранными контрагентами в российские суды, внесли в Госдуму 16 июля. 24 июля поправки были приняты в первом чтении.