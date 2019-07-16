К попавшим под санкции США россиянам могут запретить подавать иск за рубежом

Депутаты Госдумы от «Единой России», ЛДПР и «Справедливой России» внесли на рассмотрение палаты законопроект, согласно которому к россиянам и российским компаниям, подпавшим под санкции США и других иностранных государств, можно будет подать иск только в России.

«В настоящее время указанные граждане РФ и российские юридические лица в связи с введением в отношении них мер ограничительного характера фактически лишены возможности защищать свои права в судах иностранных государств, международных организаций или третейских судах, находящихся за пределами территории РФ», – отмечается в пояснительной записке, передает ТАСС.

Для защиты прав указанных лиц на полноценное судебное разбирательство предлагается предъявлять иск к ним в арбитражный суд или суд общей юрисдикции по месту их нахождения в России либо по месту нахождения на территории России их имущества.

Кроме того, россияне, попавшие под санкции США, получат право на неустойку в размере исковых требований при отказе судиться с ними в России, следует из законопреокта.