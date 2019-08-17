В США провели моделирование ядерной войны с Россией

Британскому изданию Daily Mail стало известно, что американские ученые из Ратгерского университета, Национального центра атмосферных исследований и Колорадского университета в Боулдере провели моделирование полномасштабной ядерной войны между Россией и США.

По сведениям издания, в своей научной работе исследователи использовали новую модель, отличающуюся более высокой разрешающей способностью и увеличенной до 140 километров границей охвата, передает РИА «Новости».

Согласно исследованию, пожары, вызванные масштабным применением ядерного оружия, выбросят в атмосферу 147 млн тонн сажи, которая, распространившись за нескольких недель по всему земному шару, заслонит солнечный свет.

Эксперты прогнозируют, что для того, чтобы завеса начала заметно очищаться, потребуется около семи лет, еще три года понадобится для того, чтобы показатели светимости у поверхности Земли вернулись к нормальному уровню.

Образование в небе завесы из сажи, согласно расчетам американских ученых, приведет к падению приповерхностной температуры воздуха более чем на восемь градусов Цельсия. Представленные в исследовании графики свидетельствуют, что температурная аномалия продлится порядка четырех лет, а для полного возврата показателя к довоенным значениям потребуется около десятилетия.

Кроме того, в исследовании отмечается, что атмосферные эффекты приведут к коллапсу муссонов и значительному увеличению изменчивости цикла Эль-Ниньо (колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающее заметное влияние на климат).

Новая модель в целом повторяет выводы предшествующих исследований, однако показывает, что облако сажи исчезнет быстрее, чем в более старой модели НАСА. При этом степень реакции климата останется в целом схожей.

Увеличенное разрешение модели позволило спрогнозировать более сильное падение температуры и уровня осадков по планете в целом в первые несколько лет после ядерных атак.

Также, по мнению исследователей, в первый год после войны усилится северный полярный вихрь, что приведет к некоторому повышению температуры относительно нормальных значений как в Арктике, так и в северной Евразии.

В целом полученные данные подтвердили прогнозы менее сложных моделей, которые использовались в 1980-х годах. «Модели свидетельствуют, что за крупномасштабной ядерной войной между США и Россией последует ядерная зима», – отмечают исследователи.

«Полномасштабная ядерная атака была бы самоубийством для страны, которая решит провести такую атаку», – указывают ученые, подчеркнув, что использование ядерного оружия США и Россией будет иметь катастрофические последствия для всего мира.

«В конечном счете, необходимо сокращение ядерных арсеналов и возможное разоружение всех сторон, обладающих ядерным оружием», – заявили ученые.

Ранее президент России Владимир Путин назвал неутешительные для врагов последствия ядерной войны с Россией.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала слова президента, прозвучавшие в фильме «Миропорядок 2018» Владимира Соловьева, когда глава государства подчеркнул, что решение о применении Россией ядерного оружия может быть принято лишь как ответный удар. «Зачем нам такой мир, если не будет России?» – задавался вопросом президент.

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