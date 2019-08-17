В США провели моделирование ядерной войны с Россией

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Россия создает крупнейшее энергообъединение в мире

Россия проворачивает каспийский гамбит Фото: Фадеичев Сергей/ТАСС
Пока Прибалтика угрожает России выходом из энергетического кольца БРЭЛЛ, Москва делает шаг вперед по созданию нового крупного энергетического объединения на южных просторах. Россия, Азербайджан и Иран заключили соглашение о создании единого энергетического коридора «Север–Юг». Россия в этом проекте не главный бенефициар, однако для нее он имеет более глобальное значение. Подробности...
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«Взрыв российского Skyfall» выявил некомпетентность разведки США

Разведка США вводит Трампа в заблуждениеФото: Минобороны России/Youtube
Американские СМИ со ссылкой на военную разведку заявили, что на полигоне под Северодвинском взорвалась российская перспективная ракета «Буревестник» (код НАТО Skyfall). Позже с аналогичным заявлением выступил Дональд Трамп, добавив, что у Вашингтона есть «более продвинутые технологии», чем у Москвы. Эксперты считают, что президента США могли намеренно ввести в заблуждение.  Подробности...
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Навальный приучает оппозицию к травле детей

Навальный открыто заявил, что люстрации должны подвергаться не только чиновники, но и их дети и внукиФото: Pavel Golovkin/AP/ТАСС
Несистемная оппозиция перешла к тактике обнародования персональных данных своих идеологических противников. Соратники Навального сливают в специально созданные сообщества не столько данные на сотрудников полиции, но и информацию о малолетних детях чиновников. Но не все либералы согласны с тем, что в политические разборки взрослых втягивают несовершеннолетних. Подробности...
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Покупка Трампом «второй Аляски» ударит по России

Трамп может сломать всю арктическую системуФото: imago stock&people/ТАСС
Американские СМИ сообщили о намерениях Дональда Трампа купить у Дании Гренландию. Это уже не первая попытка Вашингтона обзавестись самым крупным в мире островом. По мнению экспертов, если сделка все же состоится, она станет геополитическим прецедентом, полностью меняющим расстановку сил в Арктике, что прямо угрожает интересам России.  Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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США начинают новый передел мира с Гренландии

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
История возвращается на круги своя, и формула Фукидида «сильные делают то, что могут, а слабые – то, что им позволяют сильные» доказывает свою актуальность. Нельзя не сказать за это Трампу большое спасибо. Подробности...
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Не совсем православные – все равно православные

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Особое положение РПЦ в России строится на факте, что частью этой Церкви себя считает абсолютное большинство населения страны. Но доля регулярно (хотя бы раз в неделю) посещающих храм не превышает 10 процентов. И как со всем этим быть? Подробности...
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С изнанки лета любви

Владимир Можегов, публицист
Леволиберальная общественность широко отмечает 50-летие рок-фестиваля в Вудстоке, ставшего символом 60-х. Секс, наркотики, рок-н-ролл – это принцип жизни оттуда. Это кара, которая постигла весь старый белый консервативный мир. Подробности...
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      Путин в Крыму приехал к байкерам на мотоцикле «Урал»

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          Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:
          • Совершил подвиг

          • Профессионально сделал свою работу

          • Им просто повезло

          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

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          Сколько у вас долгов перед банками, друзьями, родственниками?
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          • у меня нет долгов

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              Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:

              В США провели моделирование ядерной войны с Россией

                 17 августа 2019, 03:59
              Фото: Общественное достояние
              Текст: Антон Никитин

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              Британскому изданию Daily Mail стало известно, что американские ученые из Ратгерского университета, Национального центра атмосферных исследований и Колорадского университета в Боулдере провели моделирование полномасштабной ядерной войны между Россией и США.

              По сведениям издания, в своей научной работе исследователи использовали новую модель, отличающуюся более высокой разрешающей способностью и увеличенной до 140 километров границей охвата, передает РИА «Новости».

              Согласно исследованию, пожары, вызванные масштабным применением ядерного оружия, выбросят в атмосферу 147 млн тонн сажи, которая, распространившись за нескольких недель по всему земному шару, заслонит солнечный свет.

              Эксперты прогнозируют, что для того, чтобы завеса начала заметно очищаться, потребуется около семи лет, еще три года понадобится для того, чтобы показатели светимости у поверхности Земли вернулись к нормальному уровню.

              Образование в небе завесы из сажи, согласно расчетам американских ученых, приведет к падению приповерхностной температуры воздуха более чем на восемь градусов Цельсия. Представленные в исследовании графики свидетельствуют, что температурная аномалия продлится порядка четырех лет, а для полного возврата показателя к довоенным значениям потребуется около десятилетия.

              Кроме того, в исследовании отмечается, что атмосферные эффекты приведут к коллапсу муссонов и значительному увеличению изменчивости цикла Эль-Ниньо (колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающее заметное влияние на климат).

              Новая модель в целом повторяет выводы предшествующих исследований, однако показывает, что облако сажи исчезнет быстрее, чем в более старой модели НАСА. При этом степень реакции климата останется в целом схожей.

              Увеличенное разрешение модели позволило спрогнозировать более сильное падение температуры и уровня осадков по планете в целом в первые несколько лет после ядерных атак.

              Также, по мнению исследователей, в первый год после войны усилится северный полярный вихрь, что приведет к некоторому повышению температуры относительно нормальных значений как в Арктике, так и в северной Евразии.

              В целом полученные данные подтвердили прогнозы менее сложных моделей, которые использовались в 1980-х годах. «Модели свидетельствуют, что за крупномасштабной ядерной войной между США и Россией последует ядерная зима», – отмечают исследователи.

              «Полномасштабная ядерная атака была бы самоубийством для страны, которая решит провести такую атаку», – указывают ученые, подчеркнув, что использование ядерного оружия США и Россией будет иметь катастрофические последствия для всего мира.

              «В конечном счете, необходимо сокращение ядерных арсеналов и возможное разоружение всех сторон, обладающих ядерным оружием», – заявили ученые.

              Ранее президент России Владимир Путин назвал неутешительные для врагов последствия ядерной войны с Россией.

              Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала слова президента, прозвучавшие в фильме «Миропорядок 2018» Владимира Соловьева, когда глава государства подчеркнул, что решение о применении Россией ядерного оружия может быть принято лишь как ответный удар. «Зачем нам такой мир, если не будет России?» – задавался вопросом президент.

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