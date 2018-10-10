Путин назвал неутешительные для врагов последствия ядерной войны с Россией

Президент Владимир Путин на пленарной сессии «Мир, в котором мы будем жить» прокомментировал возможное применение ядерного оружия против России.

«Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Президент подчеркнул, что Россия не может быть инициатором применения ядерного оружия.



«Конечно, это катастрофа всемирная, но я повторяю, мы не можем быть инициаторами этой катастрофы, потому что у нас нет превентивного удара. Да, в этой ситуации мы как бы ждем, что в отношении нас будут применять ядерное оружие, сами ничего как бы не делая», – отметил он.

По его словам, в концепции ядерной доктрины России нет превентивного удара.

Путин также упомянул про систему «Периметр», о которой сообщала газета ВЗГЛЯД.

Ранее Путин в интервью в фильме «Миропорядок 2018» Владимира Соловьева уже заявлял, что решение о применении Россией ядерного оружия может быть принято лишь как ответный удар. «Зачем нам такой мир, если не будет России?» – задавался вопросом президент.