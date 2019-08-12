Украинские силовики впервые с начала перемирия применили оружие калибра 122 мм

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) впервые после объявления нового перемирия применили артиллерийское вооружение калибра 122 мм, обстреляв село Октябрь в ДНР, сообщили в представительстве республики в СЦКК.

«ВСУ нанесли удар по селу Октябрь сегодня в 05.55. Огонь велся с села Пищевик. По уточненным данным, со стороны ВСУ применялось артиллерийское вооружение калибра 122 мм, а также минометы калибра 120 мм и 82 мм», – передает сообщение представительства «Донецкое агентство новостей».

На месте происшествия побывала оперативная группа, которая зафиксировала последствия обстрелов. На улице Звездной огнем было повреждено 12 домов и хозпостроек, а также магазин. В округе множество воронок от боеприпасов.

Ранее глава пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов заявил, что командование украинской операции объединенных сил направило к линии разграничения в Донбассе снайперов. По словам Безсонова, снайперам разрешили в нарушение перемирия стрелять по военнослужащим и мирным жителям.

Кроме того, в субботу сообщалось, что командование ВСУ перебросило в зону конфликта на востоке Украины танки, гаубицы и боевые машины пехоты (БМП).

В пятницу глава ДНР Денис Пушилин заявил о готовности симметрично ответить на обстрелы украинских силовиков.

Напомним, 21 июля в Донбассе вступило в силу соглашение о режиме прекращения огня, однако ВСУ сорвали перемирие менее чем через 13 часов после его вступления в силу.