В Минздраве дали рекомендации по подготовке детей к школе

Главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава России Юрий Зинченко рассказал, как родителям морально подготовить ребенка к жизни в школе.

По мнению Зинченко, прежде всего нужно постепенно снижать родительский контроль.

«Крайне важно со стороны родителей подготовить ребенка к тому, что, с одной стороны, он становится взрослым, идет в школу учиться интересному, а с другой – что учебная деятельность – это не игра, а возможность проявить свои способности через обучение и соблюдение правил. При этом учеба требует от ребенка усидчивости, внимания и умения учиться», – передает RT слова психолога.

Зинченко отметил, что для помощи первокласснику в налаживании отношений со сверстниками родители должны обратить его внимание на интересы других детей. Нужно выяснить, с кем ребенок сидит за партой, что нравится его одноклассникам, чем они увлекаются.

Психолог также посоветовал не ругать ребенка без веских на то оснований.

«Например, при наличии у ребёнка хороших знаний, успехи в школе могут быть не такими радужными, как ожидали родители. Связано это зачастую с тем, что ребёнку тяжело удерживать внимание на протяжении всего урока. И тогда большая часть учебного материала им не усваивается. Здесь очень важно родителям вовремя понять причину неуспешности и не ругать ребёнка. Негативная оценка может снизить мотивацию к обучению и усугубить ситуацию», – пояснил Зинченко.

Он отметил также, что родителям необходимо хвалить ребенка за старания.

«В начальной школе наиболее важной компетенцией является сам процесс обучения, когда ребенок учится быть учеником. И именно поэтому в первый год обучения необходимо обращать внимание на сам процесс, старания, длительность выполнения заданий и так далее», – резюмировал эксперт.

Напомним, в мае президент России Владимир Путин высказался за то, чтобы больше детей могли получать в школе бесплатное и качественное питание.