Путин высказался за бесплатное питание в школах

Президент России Владимир Путин высказался за то, чтобы больше детей могли получать в школе бесплатное и качественное питание. Путин заявил об этом во время медиафорума ОНФ в Сочи.

Президент России Владимир Путин в ходе медиафорума ОНФ в Сочи высказался за расширение количества детей, которые могут пользоваться бесплатным и качественным питанием. «Сама по себе идея сделать бесплатным питание для детей – над этим нужно думать прежде всего», – сказал Путин.

Президент предложил подумать над тем, чтобы муниципальные школы можно вывести на уровень муниципалитетов.

В ходе медиафорума член Центрального штаба ОНФ, доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева заявила о том, что за организацию здорового питания в школах должны отвечать не руководители образовательных учреждений, а главы регионов.

Она предложила разработать межведомственную программу в рамках демографического проекта и охватить 100% бесплатным и здоровым горячим питанием всех детей, обучающихся в начальной школе, в соответствии с требованиями нового разрабатываемого Роспотребнадзором СанПиН.

«Бесплатных детских садов в Израиле, Америке нет, поэтому там так много работающих женщин», – отметила Малышева, выразив мнение, что если бы в США выплачивали материнский капитал, то женщины «целовали бы дорогу до Белого дома».

В четверг Владимир Путин участвует в пленарном заседании шестого медиафорума независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Медиафорум стартовал в Сочи 14 мая, участниками стали порядка 500 человек. В числе ключевых тем форума – реализация нацпроектов. Работа форума в первые два дня проходила в рамках мастер-классов, дискуссий и секций. В частности, работали секции, посвященные печатным СМИ, новым медиа, а также перспективам цифровизации в России.

Первый медиафорум ОНФ состоялся в 2014 году. Первые четыре форума проходили в Санкт-Петербурге, пятый – в Калининграде.