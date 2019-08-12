Goldman Sachs спрогнозировал рецессию экономики США

Аналитики банка Goldman Sachs заявили, что торговая война США и Китая приведет к рецессии американской экономики.

Как пишет Reuters со ссылкой на аналитическую записку банка, Goldman Sachs не рассчитывает на то, что Вашингтон и Пекин заключат торговое соглашение до выборов президента США в 2020 году.

В связи с более значимым, чем прогнозировалось, влиянием торговой войны на экономику Goldman Sachs понизил прогноз экономического роста в США в четвертом квартале 2019 года на 0,2 процентных пункта, до 1,8%. Эксперты заявили, что сложившаяся ситуация может заставить частные компании США сокращать расходы и объем инвестиций, отмечает «Коммерсант».

Ранее американские экономисты признали начало торговой войны между Китаем и США, а ЦБ Китая понизил обменный курс юаня до минимума с декабря 2018 года. В ответ на это США объявили Пекин валютным манипулятором.

Глава Центробанка КНР предупредил о потрясениях на финансовом рынке из-за действий Вашингтона.

При этом эксперты назвали мощный козырь Китая в торговой войне против США.

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