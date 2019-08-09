Назван мощный козырь Китая в торговой войне против США

Китай по-прежнему остается главным иностранным кредитором США, у него есть американские казначейские облигации на 1,1 трлн долларов. Именно госдолг Соединенных Штатов является их же слабым местом в торговой войне с Пекином, пишут американские СМИ.

Если Китай воспользуется своим положением и начнет продавать госдолг США, то это закончится падением цены государственных ценных бумаг и, следовательно, повышением доходности по ним из-за рискованности актив, передает CNN.

Таким образом, стоимость обслуживания американского госдолга резко вырастет.

Доходность казначейских облигаций влияет на стоимость коммерческих и потребительских кредитов, потому действия Пекина по этому сценарию отразятся на корпоративных облигациях, стоимости автокредитов и ипотеки в США.

Все это негативно скажется на темпах роста американской экономики.

При этом эксперты считают, что Китай вряд ли пойдет на данный шаг из-за того, что может не получить ожидаемого результата. Также это ставит под удар и китайскую экономику – действия Пекина приведут к укреплению юаня, что в данный момент ему невыгодно.

Ранее американские экономисты признали начало торговой войны между Китаем и США.

Напомним, понедельник ЦБ Китая понизил обменный курс юаня до минимума с декабря 2018 года. В ответ на это США объявили Пекин валютным манипулятором.

Глава Центробанка КНР предупредил о потрясениях на финансовом рынке из-за действий Вашингтона.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о желании США бороться с валютными манипуляторами.