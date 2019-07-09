Темнокожий комик предложил себя на роль отца Русалочки

После того, как стало известно, что роль Ариэль в ремейке диснеевской «Русалочки» исполнит темнокожая актриса, комик Терри Крюс предложил свою кандидатуру в качестве Тритона.

Американский актер, известный своими комическими ролями, считает, что морской король и отец Ариэль тоже непременно должен быть чернокожим, пишет «Российская газета».

В соцсетях Крюс опубликовал картинку, на которой к его торсу приделаны хвост и трезубец, а на заднем фоне возвышается «мультяшный» дворец морского царя. При этом на его лице комичная гримаса.

«Папочка Ариэль», – подписал актер под выложенным коллажем.

Большинству фанатов идея понравилась. Они решили, что «культурист» Крюс отлично впишется в образ.

Напомним, недавно студия Walt Disney объявила, что роль Ариэль в игровом ремейке мультфильма «Русалочка» сыграет темнокожая певица Холли Бэйли.