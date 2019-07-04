Русалочку в новой экранизации решили сделать чернокожей

Студия Walt Disney объявила, что роль Ариэль в игровом ремейке мультфильма «Русалочка» сыграет темнокожая певица Холли Бэйли.

«Холли Бэйли выбрана на роль в предстоящем игровом ремейке «Русалочки», – говорится в сообщении студии Disney в Twitter.

Just Announced: Halle Bailey has been cast in the upcoming live-action reimagining of The Little Mermaid. pic.twitter.com/GAUydbkfMV — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) 3 июля 2019 г.

Бэйли в 2019 году получила номинацию «Лучший новый артист» премии «Грэмии» в составе группы Chloe x Halle, а роль в кино станет для 19-летней певицы дебютной.

«Мечта становится явью», – отреагировала на новость Бэйли в своем Twitter.



Флаундера в новом фильме сыграет Джейкоб Трембле, а злую ведьму Урсулу сыграет Мелисса Маккарти, передает РИА «Новости».

Напомним, в январе 2016 года «Оскар» обвинили в расизме накануне ооновской проверки США.