«РусАл» заключил договор о строительстве завода в США

«РусАл» и американская компания Braidy Industries заключили договор по созданию совместного предприятия (СП) для производства алюминиевой продукции Эшленде (штат Кентукки, США), говорится в сообщении «РусАла».

Компании заключили контракт на поставку 200 тыс. тонн алюминия ежегодно в течение 10 лет после постройки завода, передает «Интерфакс».

Алюминиевая продукция будет ориентирована на автопром, транспортную и упаковочную отрасли США.

Инвестиции «РусАла» в проект составят $200 млн. «РусАл» получит долю в 40%, 60% будут у Braidy Industries. Российская компания намерена поставлять алюминий с Тайшетского завода, который строится в Сибири.

После подписания договора компании планируют привлечь средства на финансовых рынках. Braidy планирует получить 500 млн долларов от инвесторов.

Завод планируется запустить в 2020 г. По данным Wall Street Journal, завод в Эшленде – это крупнейший новый проект в алюминиевой отрасли США за последние четыре десятилетия.

Как отметили в российской компании, проект позволит обеспечить бесперебойную работу завода компании в Тайшете, который и будет поставщиком металла.

Штат Кентукки вложил в проект 15 млн долларов. Строительство обеспечит 1500 рабочих мест на начальном этапе и 600 – после начала производства.

В апреле сообщалось, что «Русал» и Braidy Industries Inc. заключили эксклюзивный договор о намерениях построить в США завод по производству продукции плоского проката.