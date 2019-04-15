«Русал» собрался построить завод в США

«Русал» и Braidy Industries Inc. хотят построить в США завод по производству продукции плоского проката, сообщает российская компания.

Ожидается, что проектная мощность составит 500 тыс. тонн ленты горячего проката и 300 тыс. тонн готовой продукции холодного проката в год, передает РИА «Новости».

Компании уже заключили эксклюзивный договор о намерениях, юридически обязывающие документы собираются подписать во втором квартале 2019 года после принятия окончательного решения о реализации проекта.

«Русал» получит долю в 40%, 60% будут у Braidy Industries. Российская компания намерена поставлять алюминий с Тайшетского завода, который строится в Сибири. Продукцию собираются производить для американской автомобильной промышленности в Ашленде (штат Кентукки).

Напомним, Вашингтон снял санкции с компаний «Русал», En+ и «Евросибэнерго», но не с российского бизнесмена Олега Дерипаски.