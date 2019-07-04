В России дали название новой фигуре высшего пилотажа

Старший летчик-испытатель ПАО «Роствертол» Владимир Хорев рассказал о выполнении на боевом вертолете Ми-28Н «Ночной охотник» новой фигуры высшего пилотажа, получившей название «воронка на хвост».

«Получается, вертолет смотрит вверх. Не носом вниз, а вверх, и носом ты вычерчиваешь круг, хвост стоит на месте. Носом описываешь круг, типа как обороняешься от внешнего противника сверху. Делаешь осмотр пространства и в то же время все время готов к стрельбе, к обороне», – передает ТАСС слова Хорева.

Он рассказал также, что вертолет способен исполнять и другие фигуры, которые могут пригодиться в реальных боевых действиях.

«Есть такие комплексы фигур, скажем, «горка», «горка» с тангажом 60 градусов. Затем поворот на «горке» и перевод в форсированную «воронку на нос»... С помощью этой фигуры можно выполнять своеобразную атаку на цель, то есть находиться на месте прямо над целью и поражать верхнюю часть цели», – сказал летчик-испытатель.

Хорев добавил также, что подобные фигуры помогут атаковать танки, броня которых в верхней части гораздо тоньше, чем, например, в бортах.

«Самое доступное – ужалить там, где слабое место. Это неожиданно – такой метод атаки», – рассказал он.

Напомним, 22 июня российский вертолет Ми-28 «Ночной охотник» впервые выполнил новую фигуру высшего пилотажа, названия которой на тот момент не придумали.