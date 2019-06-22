В России придумали новую фигуру высшего пилотажа

Российский вертолет Ми-28 «Ночной охотник» выполнил новую фигуру высшего пилотажа.

Официального названия фигура пока не получила, передает телеканал «Звезда».

Отмечается, что вертолет перемещается в пространстве «по горизонтальной спирали» на скорости свыше 90 км/ч.

«Вертолет перемещается в пространстве со скоростью 90 километров в час, но при этом успевает вращаться вокруг своей оси», – сказал ведущий программы «Военная приемка» Алексей Егоров.

Ми-28 «Ночной охотник» – это советский и российский ударный вертолет производства ПАО «Роствертол». Он предназначен для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия танков и малоскоростных воздушных целей.

Ранее сообщалось, что Ми-28НМ может стать основным ударным вертолетом России на всю обозримую перспективу.

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