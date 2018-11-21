В США оценили модернизацию вертолета Ми-28

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25 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 09:09  |  vz.ru
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«Северный поток – 2» приближается к проблемной морской зоне

Американское давление строительству «Северного потока – 2» не мешаетФото: Игорь Зарембо/РИА «Новости»
Несмотря на не утихающую за океаном критику, строительство «Северного потока – 2» в Германию успешно продолжается. Стройка уже добралась до экономической зоны Швеции, но впереди – проблемный датский участок. Дания единственная из участников морской части газопровода не дала разрешение на строительство. Что будет, если датчане так и не согласятся на прокладку труб через свои воды?  Подробности...
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Почему вывод войск США из Сирии стал плохой новостью для России

Одна из самых громких интервенций в истории американской армии закончилась бесславноФото: Ron Sachs/DPA/ТАСС
Дональд Трамп подписал указ о выводе американских войск из Сирии, который займет от двух до трех месяцев. Этот указ уже назвали «историческим», а также «признанием провала США» в САР. Да, для Вашингтона это оформление поражения. Но, к сожалению, его поражение еще не победа России. Указ Трампа для нас скорее плохая новость, и вот почему.  Подробности...
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Депутат-сталинист похитил носки генералиссимуса

Похороны Сталина до сих пор остаются предметом политических спекуляцийФото: Александр Неменов/фотохроника ТАСС
«Либералы ненавидят Сталина за то, что он лег в могилу в штопаных носках». Эта фраза молодого регионального депутата подействовала на ряд общественников, словно красная тряпка на быка. Депутата требуют отстранить от должности за восхваление сталинизма. Избранника народа действительно стоило бы наказать за эту фразу – но вовсе не из-за его восхищения Сталиным. Подробности...
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Вся элита Латвии оказалась «агентами КГБ»

Митрополит Рижский и всея Латвии Александр стал одной из самых громких фигур в сюжете вокруг публикации карточек КГБФото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Под Рождество Латвия нашла себе развлечение. Страна смакует опубликованные «архивы КГБ», точнее, «карточки агентуры». Публика обнаружила, что агентурой КГБ являлась едва ли не вся латвийская элита советского времени, многие представители которой входят в элиту и до сих пор. Кто именно попал в эти списки – и насколько обоснованно? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Почему «хромает» цифровизация школьных учебников

Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
В образовательной сфере переход на цифровой формат обучения является одной из ключевых задач для достижения цели войти в общемировой топ-10 стран по качеству общего образования. Подробности...

Даешь СССР-2.0! Простите – нет

Егор Холмогоров, Публицист
Нынешний неосоветский культ состоит из самых отвратительных обрезков советской эпохи. Такое ощущение, что все то, чем мы побрезговали тогда, теперь с аппетитом доедают неокоммунисты. Подробности...
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Уличный доллар уходит в прошлое

Наталья Осс, журналист, писатель
Табло обменников более двух десятилетий были символами новой экономической реальности, полной тревог. Идешь по улице и смотришь – ну как там курс-то, стоит? Или падает? Ваня, менять? Отпускные менять? Подробности...
Обсуждение: 43 комментария
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    О чем смеялись на пресс-конференции Путина

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    Большая пресс-конференция Путина

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          В США оценили модернизацию вертолета Ми-28

             25 декабря 2018, 08:55
          Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
          Текст: Алина Назарова

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          Вертолет Ми-28, прошедший полную модернизацию до уровня Ми-28НМ «Ночной охотник», может стать основным ударным вертолетом России на всю обозримую перспективу, пишут американские СМИ.

          Ми-28 активно применялся российскими ВКС в Сирии, что позволило обнаружить многочисленные проблемы с бортовыми электронными системами и с характеристиками двигателя вертолета. Это, в свою очередь, привело к всесторонней модернизации машины, пишет The National Interest.

          Так, на военной выставке «Армия-2018» был показан последний опытный образец вертолета, на котором была продемонстрирована мощная противотанковая ракетная система «Хризантема-В». Также на вертолет установили усовершенствованный двигатель ВК-2500П с увеличенным сроком эксплуатации. Автор статьи полагает, что если Ми-28НМ в будущем будет поставляться на экспорт, то улучшенный двигатель станет явным плюсом для иностранных покупателей.

          В конце мая 2017 года Богинский сообщил, что «Вертолеты России» приступили к госиспытаниям модернизированной версии Ми-28НМ «Ночной охотник».

          Кроме того, в августе «Вертолеты России» показали на форуме «Армия-2018» новый Ми-28НЭ с ракетами «Хризантема-М» и функцией управления беспилотными летательными аппаратами.

          Ми-28 (по кодификации НАТО Havoc – «Опустошитель») – советский и российский ударный вертолет, предназначенный для поиска и уничтожения танков и другой бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы противника в условиях активного огневого противодействия. 


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