Подозреваемый в убийстве девушки-блогера в Москве назвал мотивы

Подозреваемый в убийстве девушки на улице Пырьева в Москве признал вину и назвал причины, побудившие его совершить преступление, следует из материалов допроса, опубликованных СК.

«Она неоднократно меня оскорбляла, унижала мои сексуальные достоинства и принижала мои финансовые возможности. В содеянном раскаиваюсь и буду сотрудничать со следствием», – передает агентство «Москва».

По данным следствия, 27 июля в квартире жилого дома на улице Пырьева хозяин сдаваемой квартиры обнаружил в одной из комнат тело девушки в чемодане. На теле криминалисты нашли колото-резаные раны груди. Убитой оказалась блогер Екатерина Карагланова. В ходе розыска полиция задержала 33-летнего подозреваемого. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

Камеры видеонаблюдения запечатлели, как в квартиру к девушке приходил ее бывший молодой человек. Во вторник полиция задержала мужчину 1986 года рождения, который подозревается в убийстве блогера.

Позже СМИ сообщили, что у 24-летней студентки медицинского вуза и блогера Екатерины были многочисленные романы.