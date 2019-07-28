По факту обнаружения в Москве чемодана с телом популярной в Instagram девушки завели дело

В московской квартире обнаружено упакованное в чемодан тело девушки, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

Чемодан с трупом был найден в субботу арендодателем квартиры, передает ТАСС.

На теле девушки «обнаружены колото-резаные раны в области грудной клетки». Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

В данный момент ведется комплекс следственных действий по установлению всех обстоятельств преступления и задержанию лица, причастного к его совершению.

Тем временем СМИ сообщают, что убитая является популярным блогером – за ее жизнью в Instagram следили больше 80 тыс. человек.

Девушка по образованию врач. Она много путешествовала, вела активную социальную жизнь.

В отдел полиции был вызван молодой человек убитой. Следователи допросили его и около полуночи отпустили, передает портал «360».

Он сообщил, что последний раз виделся с девушкой накануне убийства. Мужчина подчеркнул, что никаких ссор не было – после встречи они попрощались и разъехались по домам.

Уже в субботу девушка не выходила на связь. Отмечается, что убитую днем видели живой.

Напомним, летом 2018 года чемодан с трупом был найден в московском парке.