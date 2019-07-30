Задержан подозреваемый в убийстве найденной в чемодане девушки-блогера

Полиция задержала мужчину 1986 года рождения, который подозревается в убийстве девушки-блогера. Ее тело нашли в чемодане в квартире на западе Москвы, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Сейчас его доставляют в следственный отдел, где проведут допрос, передает «Интерфакс».

В ГСУ СК России подтвердили информацию.

В конце прошлой недели в Москве в чемодане было найдено тело девушки с колото-резаными ранениями. Убийство произошло в пятницу. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

Камеры видеонаблюдения запечатлели, как в квартиру к девушке приходил ее бывший молодой человек. Сообщалось, что после убийства он покинул страну.

Позже СМИ сообщили, что у 24-летней студентки медицинского вуза и блогера Екатерины были многочисленные романы.