Депутат Рады: Украина уйдет с молотка

«Новая Рада будет заниматься продолжением бездумной внутренней и внешней политики предыдущих пяти лет», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев, комментируя заявление представителя партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ильи Кивы о том, что при новом составе Рады «страну можно будет потерять за три года».

По словам Евгения Мураева, новоизбранный парламент должен сфомировать правительство, которое отвечает за все экономические и социальные вопросы.

«Но вряд ли новая Рада будет особо отличаться от предыдущей, особенно после прозвучавших заявлений провластной коалции. Посмотрим на кадровые назначения, на первые законопроекты, которые будут приняты. Мне кажется, все будет в исключительно популистском характере, как в сериале «Слуга народа». Посмотрим, как будут распоряжаться госактивами, предприятиями и землей. Но я предполагаю, что страна будет уходить с молотка», – добавил Мураев.

Он также отметил, что партия «Слуга народа» сейчас проходит недельное партийное обучение, что лично у него вызывает сомнения и опасения за страну.

«Я не знаю ни одного вуза, который за неделю дает интенсив в сфере госуправления, построения обороноспособности страны, экономики и юриспруденции. По сути, это все ширма, а кто будет принимать решения – неизвестно. Если они будут просто утверждать выбранный партией курс, по сути закрепляя инициативы тех, кого мы пока не видим, то ничего хорошего не будет. Отсутствие реальной оппозиции тоже будет этому способствовать», – заключил Мураев.

Ранее представитель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что из-за политических экспериментов Украина может перестать существовать через три года. По словам Кивы, к власти на Украине приходят люди без опыта и образования.

Он отметил, что если Украина сможет «пережить» 2020 год, то это будет «большой победой», так как в бюджет 2020 года заложено повышение тарифов ЖКХ, которое скажется на жизни простых граждан. Кива заявил также, что власти Украины пытаются выполнять «задачи Госдепа и Евросоюза» и нравиться МВФ, игнорируя нужды граждан страны.

Напомним, по итогам выборов в новый состав Верховной рады попало много людей, не имевших прежде никакого отношения к политике. Например, владелец завода «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев проиграл округ в родном Запорожье свадебному фотографу Сергею Штепе, баллотировавшемуся от «Слуги народа». Аналогичным образом один из влиятельных функционеров блока Порошенко Александр Третьяков уступил киевскому ресторатору Николаю Тищенко. А бывший глава ЦИК Сергей Кивалов проиграл в своем одесском округе владельцу пиццерии Алексею Леонову.

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