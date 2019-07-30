В Германии осознали неэффективность санкций и улучшили прогноз по рейтингу России

Немецкое рейтинговое агентство Scope Ratings подтвердило суверенный рейтинг России на уровне BBB- и улучшило прогноз со стабильного на позитивный, предположив, что возможные санкции против госдолга России не принесут большого ущерба

Данный прогноз отражает возможность повышения рейтинга в перспективе 12-18 месяцев, если Россия продолжит осмотрительную бюджетную политику, а потенциальный рост ВВП увеличится в результате структурных реформ, указывается в обзоре агентства, передает РБК.

Рейтинг России по версии Scope находится на том же уровне, что и у Кипра, Румынии и Хорватии. Отмечается, что он немного выше, чем в среднем у трех ведущих рейтинговых агентств США (Moody's, S&P и Fitch).

Scope считает, что главной силой России являются качество ее государственных финансов и устойчивость к внешним рискам. Ключевыми негативными факторами являются низкий потенциал роста, проблемы с госуправлением и риск усиления санкций.

Публичный госдолг России составил по итогам 2018 года лишь 14% ВВП, и Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует его увеличение лишь до 16,9% к 2024 году – значительно ниже уровня, который российское правительство считает потенциально опасным (20% ВВП).

Госдолг за вычетом бюджетных остатков на счетах и активов Фонда национального благосостояния (ФНБ) составляет по итогам 2018 года менее 1% ВВП – это один из самых низких подобных показателей для государств, рейтингуемых Scope.

Кроме того, валютные риски в составе госдолга малы: около 75% общего долга номинировано в рублях. В связи с этим Scope не ожидает, что возможные санкции против российского суверенного долга существенно повлияют на способность правительства обслуживать свои обязательства.

Отмечается и четкая приверженность России новому бюджетному правилу (по которому Минфин направляет доходы от нефти дороже 40 долларов за баррель в постоянных ценах на покупку валюты с последующим ее сбережением в ФНБ), качественное администрирование налоговых сборов и снижение пенсионных расходов через повышение пенсионного возраста.

В агентстве считают, что внушительный размер накопленных валютных резервов (которые продолжают расти) дает России пространство для маневра на случай ужесточения санкций.

Валютные резервы на 1 июля составляли 407,6 млрд долларов (не считая золота еще на 100 млрд долларов), что теоретически позволило бы 20 месяцев оплачивать импорт товаров в страну.

В то же время российские рейтинги ограничиваются низким потенциальным ростом экономики (1,5% по оценке Scope), который, в свою очередь, является отражением таких фактов, как чрезмерная зависимость от нефти и газа, высокие тарифы естественных монополий, слабая инфраструктура и серьезные региональные различия в экономической динамике, а также плохая демография: население в трудоспособном возрасте сокращается, количество пожилых растет.

«Кроме того, сложная сеть взаимосвязанных государственных компаний в отраслях горной добычи, обрабатывающем производстве и секторе услуг поднимает вопросы о том, насколько государственная власть используется ради частной выгоды, включая коррупцию», – указывает Scope.

Ранее S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне.