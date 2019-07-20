S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне

Суверенный кредитный рейтинг России подтвержден на уровне «BBB–», сообщает международное рейтинговое агентство Standard & Poor's.

Прогноз «стабильный», передает ТАСС.

При этом S&P в течение двух лет может «предпринять негативное действие», если будут усилены антироссийские санкции, касающиеся энергетических госкомпаний или важных для страны банков, а также «вторичного рынка суверенных долговых обязательств».

При этом агентство снизило прогноз роста ВВП в 2019 году с 1,5% до 1,3%.

Российский Минфин рассчитывает, что агентство сочтет стабильные макроэкономические условия достаточным основанием для повышения рейтинга в будущем.

Глава МЭР России Максим Орешкин сказал телеканалу «Россия-24», что агентства недооценивают суверенный рейтинг страны по сравнению с рынком.

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