Анонсирован визит Медведева на Кубу

Российский премьер Дмитрий Медведев посетит Гавану в этом году, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

Медведев прибудет в столицу Кубы в октябре 2019 года, уточнил министр, передает ТАСС.

В феврале сообщалось, что Россия одобрила кредит Кубе на 38 млн евро.

В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин и председатель Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес после переговоров подписали заявление, в котором идет речь об общих подходах на международной арене. Тогда же сообщалось, что Россия рассчитывает предоставить кредит Кубе на сумму 38 млн евро.