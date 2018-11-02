Россия запланировала дать Кубе кредит

Россия рассчитывает предоставить кредит Кубе на сумму 38 млн евро, рассказал заместитель министра финансов Сергей Сторчак.

«Сумма кредита – 38 млн евро», – сказал Сторчак, передает «Интерфакс».

Также замглавы минфина отметил, что на данный момент по кредиту «есть несогласованные части, которые будут досогласованы в ближайшее время».

Куба направит профессиональную делегацию в Россию, во время ее визита будет подписано это соглашение, сказал Сторчак.

Второго ноября в России прошли переговоры президента Владимира Путина и председателя Госсовета Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудес.