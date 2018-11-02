Путин и Диас-Канель подписали документ об общих подходах на международной арене

Президент России Владимир Путин и председатель Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес после переговоров подписали заявление, в котором идет речь об общих подходах на международной арене.

Документ носит название «Совместное заявление об общих подходах в международных делах». В заявлении указывается на «высокий уровень отношений стран» и близость подходов по основным вопросам повестки дня в мире, передает ТАСС.

Глава российского государства добавил, что встреча с Диас-Канелем прошла в дружеской атмосфере, а сами переговоры были деловыми и конструктивными, передает РИА «Новости».

«Это отличительная черта российско-кубинского диалога. Наши народы связывают прочные узы многолетней дружбы, взаимной симпатии, уважения и солидарной поддержки», – сказал Путин.

Путин добавил, что Россия также предлагает Кубе обновить транспортную инфраструктуру, что позволит увеличить пассажиропоток в стране втрое.

Москва и Гавана выступают против давления на страны с помощью санкций и силового вмешательства, подчеркнул президент России.

«Россия и Куба всегда выступали и выступают за неукоснительное соблюдение ключевых принципов международного права, зафиксированных в уставе ООН, включая уважение суверенитета и интересов всех государств, недопустимость силового давления, использования односторонних санкций и вмешательства во внутренние дела» – сказал Путин по итогу встречи с кубинским лидером.

Ранее российский президент рассказывал, что объединяет обе страны.

В Кремле подчеркивали, что развитие отношений с Кубой не связано с увеличением напряженности между Россией и Западом.