Кортеж экс-президента Киргизии въехал на российскую авиабазу

Кортеж бывшего президента Киргизии Атамбаева въехал на территорию российской авиабазы, откуда бывший лидер планирует вылететь в Москву.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее Атамбаев заявил, что планирует вылететь в Москву в среду «на пару дней». О цели поездки и предстоящих в российской столице встречах он рассказывать не стал, уточнив, что это «конфиденциальная информация».

Такое заявление Атамбаев сделал после того, как правоохранительные органы страны в третий раз вызвали его на допрос для дачи показаний в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Атамбаев проигнорировал эту повестку, как и две предыдущие.

В июне парламент Киргизии проголосовал за лишение Атамбаева неприкосновенности, в начале июля – за лишение статуса бывшего президента.

Атамбаева подозревают в причастности к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, освобождении по поддельным медицинским справкам криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и других незаконных действиях.

Сам Атамбаев назвал обвинения абсурдными и заявил, что чист перед народом.