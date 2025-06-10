Дипломат: Балтийское море превращается в арену военного противостояния

Замглавы МИД Грушко предупредил о военном противостоянии и эскалации на Балтике

Tекст: Денис Тельманов

Об опасности возникновения вооруженного конфликта в Балтийском море предупредил заместитель главы МИД России Александр Грушко, передает РИА «Новости». Выступая на «Форуме будущего – 2050», он заявил: «Сейчас в результате искусственной конфронтации, которая насаждается, демонизации России этот регион превращается в арену военного противостояния, которое может в любой момент дать искры, из которых возгорится пламя».

Грушко подчеркнул, что не преувеличивает риск эскалации, поскольку Балтика долгое время считалась спокойным регионом с точки зрения безопасности. Он обратил внимание на возросшую плотность военной активности и маневров в этом районе.

Ранее помощник президента Николай Патрушев высказывал мнение, что Запад использует Швецию и Финляндию для усиления давления на Россию в регионе и попыток лишить Россию выхода в Балтику. Официальный представитель МИД Мария Захарова также отмечала, что страны НАТО не смогут добиться полного контроля над Балтийским морем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в России впервые утверждена Стратегия развития Военно-морского флота до 2050 года. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Черное и Балтийское моря признаны зонами особого внимания альянса из-за постоянной угрозы подводной инфраструктуре.

Военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что для защиты интересов России требуется современный и мощный флот. Помощник президента Николай Патрушев сообщил, что Владимир Путин утвердил долгосрочную стратегию развития ВМФ.