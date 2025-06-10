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    Сергей Худиев Сергей Худиев Новый папа римский не хочет быть капелланом НАТО

    Сторонники «войны до стратегического поражения России» полагают, что работа духовных лидеров – воодушевлять воинов на битву, и особенно папа римский должен поднимать «эльфов» на битву с «орками».

    8 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украину решено использовать до полного износа

    Переговоры в Стамбуле похожи на ритуальные танцы, призванные продемонстрировать хоть какую-то динамику, пока реальные решения принимаются на поле боя и в кабинетах, далеких от Босфора.

    7 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Уроки мигрантского восстания в Калифорнии

    Для России, безусловно, выгодно, чтобы у главного геополитического противника была внутренняя «замятня», росло внутриполитическое напряжение. Это ослабляет Штаты, отвлекает ресурсы, подрывает внутреннюю сплоченность американского общества.

    12 комментариев
    10 июня 2025, 20:10 • Новости дня

    Дипломат: Балтийское море превращается в арену военного противостояния

    Замглавы МИД Грушко предупредил о военном противостоянии и эскалации на Балтике

    Tекст: Денис Тельманов

    Дипломат отметил, что из-за антироссийских шагов ситуация в Балтийском море может перерасти в вооруженный конфликт в любой момент.

    Об опасности возникновения вооруженного конфликта в Балтийском море предупредил заместитель главы МИД России Александр Грушко, передает РИА «Новости».  Выступая на «Форуме будущего – 2050», он заявил: «Сейчас в результате искусственной конфронтации, которая насаждается, демонизации России этот регион превращается в арену военного противостояния, которое может в любой момент дать искры, из которых возгорится пламя».

    Грушко подчеркнул, что не преувеличивает риск эскалации, поскольку Балтика долгое время считалась спокойным регионом с точки зрения безопасности. Он обратил внимание на возросшую плотность военной активности и маневров в этом районе.

    Ранее помощник президента Николай Патрушев высказывал мнение, что Запад использует Швецию и Финляндию для усиления давления на Россию в регионе и попыток лишить Россию выхода в Балтику. Официальный представитель МИД Мария Захарова также отмечала, что страны НАТО не смогут добиться полного контроля над Балтийским морем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России впервые утверждена Стратегия развития Военно-морского флота до 2050 года. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Черное и Балтийское моря признаны зонами особого внимания альянса из-за постоянной угрозы подводной инфраструктуре.

    Военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что для защиты интересов России требуется современный и мощный флот. Помощник президента Николай Патрушев сообщил, что Владимир Путин утвердил долгосрочную стратегию развития ВМФ.

    9 июня 2025, 16:59 • Новости дня
    СПЧ направил за рубеж доказательства казней российских военных в украинском плену

    Совет по правам человека передал международным организациям документы с доказательствами расстрела на Украине российских пленных военных/

    Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) отправил материалы о казнях военнослужащих России, находившихся в плену у ВСУ, в международные организации и дипломатические представительства, передает РИА «Новости».

    В заявлении СПЧ говорится, что за рубеж была направлена новая подборка материалов с доказательствами преступлений ВСУ и националистических батальонов против мирных жителей и российских военных. Подчеркивается, что с весны 2022 года такие материалы рассылаются примерно в две тыс. адресов, включая международные организации, дипломатов, политиков, журналистов и правозащитников.

    В последнюю подборку вошли свидетельства о преступлениях, совершенных с 1 января по 31 марта в ДНР, ЛНР и Брянской области. Также опубликованы материалы с доказательствами расстрела российских военных, плененных под Авдеевкой и доставленных в Новогродовку (ДНР) в январе 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, молодые российские военные, которым не исполнилось 25 лет, вернулись домой после обмена с территории, подконтрольной киевскому режиму.

    Первая группа российских военных до 25 лет вернулась с Украины в Белоруссию согласно договоренностям, ранее достигнутым в Стамбуле. Киев регулярно срывает обмен пленными и телами погибших на Украине, приводя маловероятные объяснения, которые невозможно признать правдоподобными.

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    9 июня 2025, 03:20 • Новости дня
    Уничтожено более 80% американских танков Abrams ВСУ

    ВС России уничтожили 26 из 31 танков Abrams у ВСУ

    Уничтожено более 80% американских танков Abrams ВСУ
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военные с февраля 2024 года уничтожили почти все поступившие на Украину американские танки Abrams, сохранилось только пять машин.

    «По подсчетам РИА «Новости», с февраля 2024 года Вооруженные силы России уничтожили 26 танков Abrams. Первый такой танк бойцы группировки «Центр» уничтожили 26 февраля 2024 года на авдеевском направлении», – сказано в материале.

    В 2023 году действовавший тогда президент США Джо Байден заявил о поставках Украине 31 танка М1 Abrams. С момента уничтожения первой машины в феврале 2024 года, по подсчетам агентства, российские военные уничтожили 26 американских танков. В арсенале ВСУ их осталось пять.

    Основной боевой танк США Abrams начали производить в феврале 1980 года, он назван в честь генерала Крейтона Абрамса.

    С 2020 года в армию США поступают модернизированные танки Abrams M1A2 SEP V3, одной из особенностей которых является комплекс активной защиты Trophy, способный перехватывать боеприпасы противника с помощью радиолокационной станции и поражающих элементов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, военнослужащие России совершили эвакуацию трофейной западной бронетехники и танков Abrams из приграничных районов Сумской области Украины, сообщило Министерство обороны.

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    9 июня 2025, 21:44 • Видео
    Киев отказался принимать свои трупы

    Между Россией и Украиной состоялся обмен пленными военными до 25 лет. Однако более шести тысяч погибших украинских солдат Киев принимать отказывается, и у него для этого серьезная причина – жадность.

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    10 июня 2025, 10:35 • Новости дня
    Глава немецкой разведки задумался о «зеленых человечках» в Эстонии
    Глава немецкой разведки задумался о «зеленых человечках» в Эстонии
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российские власти рассматривают возможность проверить коллективную оборону НАТО, используя нестандартные сценарии, заявил Reuters глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль.

    По его словам, в Москве считают, что «коллективные обязательства по защите, прописанные в уставе НАТО, фактически утратили силу», передает Reuters.

    Каль отметил, что Украина рассматривается российской стороной лишь как этап на пути дальнейшего противостояния с Западом, и заявил о наличии у немецкой разведки соответствующей информации.

    Он отметил, что не ожидает наступления танковых армий на запад, однако намерен протестировать обещание НАТО о коллективной защите.

    Также Каль сообщил, что по имеющимся у него данным, российские власти могут рассматривать сценарии противостояния, не предполагающие полномасштабных военных действий.

    Он подчеркнул, что для этого достаточно направить «зеленых человечков» в Эстонию для защиты так называемых угнетаемых российских меньшинств.

    Эксперт добавил, что подобные действия способны проверить, насколько США готовы исполнить свои обязательства по статье 5 Североатлантического договора.

    Каль заявил, что его контакты с представителями США убедили его в том, что в Вашингтоне воспринимают российские угрозы столь же серьезно, как и в Берлине.

    Ранее министры обороны стран НАТО одобрили планы по масштабному расширению военных мощностей. Генсек альянса Рютте на пресс-конференции заявил, что это самое значительное обновление стратегии НАТО со времен холодной войны. Он также подготовил заявление, в котором настаивает на резком усилении противовоздушной обороны блока для противодействия существующим угрозам.

    Газета ВЗГЛЯД пыталась разобраться, зачем Запад придумал миф о «скором нападении России».

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    10 июня 2025, 02:06 • Новости дня
    Генсек НАТО предложил британцам учить русский язык или платить больше за оборону

    Рютте заявил, что британцам пора учить русский язык или платить больше за НАТО

    Генсек НАТО предложил британцам учить русский язык или платить больше за оборону
    @ Al Drago/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Тратьте больше денег или готовьтесь говорить по-русски, предостерегает Британию генсек НАТО Марк Рютте, чьи высказывания приводит Daily Telegraph.

    Жителям Британии «лучше научиться говорить по-русски», если правительство не увеличит расходы на оборону, заявил Марк Рютте в Лондоне, предупредив, что Россия якобы может напасть на НАТО к 2030 году, пишет Daily Telegraph.

    Журналист издания спросил Рютте, следует ли главе британского минфина Рейчел Ривз увеличить налоги для финансирования оборонного бюджета в размере 5% от ВВП.

    «Если вы не перейдете на 5%, включая 3,5%, то... для покрытия расходов на оборону вы по-прежнему могли бы использовать Национальную службу здравоохранения... пенсионную систему, но лучше научиться говорить по-русски. Таковы последствия», – ответил генсек НАТО.

    Рютте несколько недель оказывал давление на союзников, требуя увеличить расходы на оборону и безопасность в совокупности до 5%, чтобы успокоить американского президента Дональда Трампа, который пригрозил вывести американские войска из Европы.

    Напомним, ранее министры обороны стран НАТО одобрили планы по масштабному расширению военных мощностей. Генсек альянса Рютте на пресс-конференции заявил, что это самое значительное обновление стратегии НАТО со времен холодной войны.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Рютте подготовил заявление, в котором настаивает на резком усилении противовоздушной обороны блока для противодействия существующим угрозам.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД пыталась разобраться, зачем Запад придумал миф о «скором нападении России».

    Коментарии (9)
    9 июня 2025, 18:04 • Новости дня
    Финский бронетранспортер Sisu XA-180 уничтожен FPV-дроном в ДНР
    Финский бронетранспортер Sisu XA-180 уничтожен FPV-дроном в ДНР
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгения Караваева

    В районе населенного пункта Яблоновка в ДНР ликвидирован бронетранспортер Sisu XA-180 финского производства с помощью FPV-дрона.

    Расчет FPV-дронов центра «Рубикон» уничтожил колесный бронетранспортер финского производства Sisu XA-180 в районе населенного пункта Яблоновка в Донецкой народной республике, сообщает официальный канал Минобороны России.

    В ведомстве отметили, что беспилотник использовали для точного поражения цели. Бронетранспортер Sisu XA-180 считается одной из ключевых моделей бронетехники, поставляемых западными странами на Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на Теткинском и Глушковском направлениях на границе Курской области России и Сумской области Украины уничтожены передовые и штурмовые подразделения вооруженных сил Украины. А в Сумской области бойцы 83-й гвардейской десантно-штурмовой бригады захватили шведскую боевую машину пехоты CV90 после артиллерийского удара.

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    9 июня 2025, 15:35 • Новости дня
    Десантники захватили шведскую БМП CV90 в зоне СВО

    Уссурийские десантники уничтожили экипаж и доставили БМП на рембазу в зоне СВО

    Tекст: Евгения Караваева

    В Сумской области бойцы 83-й гвардейской десантно-штурмовой бригады захватили шведскую боевую машину пехоты CV90 после артиллерийского удара.

    Десантники 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады из Уссурийска захватили шведскую боевую машину пехоты CV90 в Сумской области в зоне спецоперации, передает РИА «Новости».

    По словам командира ремонтной роты, бойцы третьего батальона обнаружили БМП, после чего артиллерия открыла по ней огонь по приказу командования.

    «Военнослужащие 3-го батальона выдвинулись к машине, экипаж отказался сдаться и был ликвидирован», – сообщил офицер.

    Захваченную БМП удалось завести и своим ходом доставить на ремонтную базу десантников после установки новых аккумуляторов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, Минобороны заявило о массированном ответном ударе по Украине за атаку на военные аэродромы. Российские войска освободили новые территории Днепропетровской области. Силами Черноморского флота были уничтожены два безэкипажных катера ВСУ.

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    10 июня 2025, 06:32 • Новости дня
    NI перечислил преимущества российского Ту-160 в сравнении с американским B-1

    National Interest сравнил Ту-160 с американским бомбардировщиком B-1

    NI перечислил преимущества российского Ту-160 в сравнении с американским B-1
    @ Павел Кашаев/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик России Ту-160 (по классификации НАТО Blackjack) может стать наиболее актуальным оружием в современном небе, чего нельзя сказать об американском B-1, пишет National Interest в сравнительном обзоре.

    Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик России Ту-160 (по классификации НАТО Blackjack) – это ракетоносец с изменяемой стреловидностью крыла, способный нести обычные боеприпасы и ядерное оружие.

    Конструкция изменяемого крыла Ту-160 отражает конструкцию американского сверхзвукового стратегического бомбардировщика B-1. Эта особая компоновка позволяет крыльям отклоняться вперед и обеспечивать большую подъемную силу во время полета на малой скорости, а затем поворачиваться назад на более высоких скоростях для повышения производительности, пишет National Interest (NI).

    Однако, отмечает издание, в отличие от B-1, российский самолет не был предназначен для использования в качестве бомбардировщика на малых высотах.

    «Вместо этого Ту-160 отдает приоритет скорости, которую он способен развивать до  2,0 Маха (умноженной на скорость звука) в полете. Для сравнения, B-1 может летать только с максимальной скоростью 1,25 Маха», – говорится в статье.

    Российский бомбардировщик также намного больше своего американского аналога, примерно на 30 футов (9 м) длиннее и имеет взлетный вес примерно на 130 тыс. фунтов (58,9 тыс. кг) тяжелее.

    Как писала в апреле газета ВЗГЛЯД, самолет Ту-160 в публикации американского портала назван мощной и опасной платформой благодаря своим возможностям.

    Также газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему стратегические бомбардировщики сильнее БПЛА.

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    8 июня 2025, 09:45 • Новости дня
    Япония впервые показала ракеты дальностью более тысячи километров

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На учениях у подножия горы Фудзи японские военные представили мобильную ракетную установку, способную поражать цели на расстоянии более тысячи километров.

    Сухопутные силы Японии впервые продемонстрировали модернизированную установку «Тип-12», сообщает ТАСС. Эти ракеты созданы Mitsubishi Heavy Industries, их можно запускать с суши, кораблей и самолетов. На учениях представили колесную мобильную пусковую установку на четыре ракеты.

    Войска получат новые комплексы в 2025 финансовом году, который завершится 31 марта 2026 года. В первую очередь установки разместят на острове Кюсю, обращенном к Восточно-Китайскому морю, чтобы усилить оборонительный потенциал Японии.

    «Эти установки станут основой огневой мощи японской армии», – отмечается в сообщении. Власти Японии планируют закупить в США 400 крылатых ракет Tomahawk для дополнительного усиления.

    В учениях у Фудзи приняли участие около двух тысяч солдат и офицеров, участвовали 50 танков и бронемашин, 60 артиллерийских орудий, более 20 самолетов и вертолетов. Всего было использовано почти 77 тонн боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа, Британия и Япония ускорили разработку совместного истребителя шестого поколения для противодействия Китаю. Береговая охрана Японии открыла огонь без предупреждения вблизи острова Кунашир. Япония начала обсуждение возможности присоединения к американской системе противоракетной обороны.

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    10 июня 2025, 09:53 • Новости дня
    Глава Ростеха назвал британский танк Challenger кастрюлей

    Чемезов объяснил отсутствие интереса к технологиям танков Leopard и Challenger

    Tекст: Александра Юдина

    Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью журналу «Разведчик» рассказал, что был бы заинтересован увидеть британский танк Challenger, однако заранее считает его малопригодным к реальным боям.

    Чемезов выразил мнение, что было бы интересно посмотреть на британский танк Challenger, однако, по его словам, этот танк можно назвать «кастрюлей, не очень пригодной к реальным боям», передает ТАСС.

    Он отметил, что главной проблемой большинства иностранных боевых машин остается сложность конструкции и трудоемкое обслуживание, приводящие к затруднениям на практике. Чемезов добавил, что такую ситуацию наглядно демонстрирует опыт украинских военных.

    Он также сообщил, что российские конструкторы внимательно изучили немецкий танк Leopard, но не нашли в нем инноваций, которые стоило бы внедрять в отечественную бронетехнику.

    По его словам, несмотря на современность компонентов Leopard и наличие мощного двигателя, никаких революционных конструкторских решений в этой машине эксперты не обнаружили.

    Телеканал Sky News сообщал, что украинские боевики при атаке на Курскую область применили британские танки Challenger 2. Всего Британия передала киевскому режиму 14 танков Challenger 2, точное число таких машин, задействованных в Курской области, неизвестно.

    Американский журналист Дэвид Экс в своей статье для Forbes критиковал переданные Украине танки Challenger 2.

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    10 июня 2025, 11:14 • Новости дня
    Чемезов сообщил об отказе России от доллара при оружейных сделках

    Tекст: Александра Юдина

    Россия полностью отказалась от использования доллара в взаиморасчетах по оружейным контрактам с зарубежными партнерами, сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов в интервью журналу «Разведчик».

    По его словам, госкорпорация начала заключать международные оружейные контракты преимущественно в рублях и национальных валютах, а не в долларах, передает ТАСС.

    Чемезов отметил, что из-за санкций тема военно-технического сотрудничества стала менее публичной, и о результатах заключенных контрактов сейчас рассказывают редко. При этом большинство контрактов подписывается в новых условиях расчетов.

    Он также подчеркнул, что военно-техническое сотрудничество не ограничивается поставками готовой продукции, а включает совместные разработки и локализацию производств за рубежом. В качестве примера глава Ростеха привел контракт с Индией на выпуск двигателей для индийских танков Т-72.

    По итогам 2024 года выручка Ростеха превысила 3 трлн рублей, сообщил Чемезов. Треть этого объема обеспечило гражданское производство. Чемезов отметил, что корпорация остается крупнейшей машиностроительной компанией России, в которой трудятся более 700 тыс. специалистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия стала крупнейшим поставщиком оружия для Индии, достигнув более 30% от общего объема закупок индийской армии. Индия приняла на вооружение истребитель собственной разработки, а также пообещала оценить возможности российского Су-57, в то время как «Алмаз-Антей» решил показать станцию активных помех «Гардения» на Aero India.

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    9 июня 2025, 06:46 • Новости дня
    Замглавы МИД Рябков назвал условие повышения уровня безопасности в Европе

    Рябков указал на условие повышения уровня безопасности в Европе

    Tекст: Ирма Каплан

    Замглавы МИД России Сергей Рябков напомнил об адресованных в 2021 году Вашингтону и Брюсселю предложениях, суть которых для России актуальна и по сей день, так как является условием повышения безопасности в Европе.

    «Там были и другие компоненты. Просто говорю о том, что наша позиция в этом плане неизменна. В любом случае сокращение натовского контингента в Восточной Европе пошло бы, наверное, на пользу безопасности всего континента», – сказал он ТАСС.

    Рябков уточнил, что декабре 2021 года в предложениях России фигурировал «императив правовых, юридически обязывающих и долгосрочных гарантий нерасширения Североатлантического альянса на Восток» и требования о неразмещении ударных вооружений вблизи границ России.

    Комментируя возможный вывод Пентагоном до 10 тыс. военнослужащих из Восточной Европы, Рябков отметил, что со временем будет ясно, о чем «в итоге договорятся США и Евросоюз».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, некоторые ведущие европейские страны становятся главным препятствием для достижения мира на Украине, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

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    9 июня 2025, 15:28 • Новости дня
    Пентагон не смог найти замену уволенным советникам Хегсета

    NBC: Пентагон не нашел новых советников после утечки секретных данных

    Tекст: Денис Тельманов

    В Министерстве обороны США продолжаются поиски новых руководящих сотрудников после отставки троих советников на фоне скандала с утечкой информации.

    Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на NBC, Пентагон до сих пор не смог найти замену уволенным в апреле бывшему старшему советнику Дэну Колдуэллу, бывшему заместителю начальника штаба Дарину Селнику и бывшему начальнику штаба заместителя министра обороны Колину Кэрроллу. Их увольнение произошло после утечки секретных данных, связанных с обсуждением будущих ударов по Йемену в мессенджере Signal.

    Телеканал NBC отмечает, что бывшие и действующие чиновники администрации США засомневались в обоснованности увольнений после того, как не обнаружили доказательств вины троих советников. По словам источников канала, отчет генерального инспектора Пентагона по утечке может быть завершен через несколько недель и, возможно, покажет, что секретной информацией делился лично глава ведомства Пит Хегсет.

    С апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс и глава аппарата Белого дома Сюзан Уайлс ищут новых высокопоставленных сотрудников для поддержки министра обороны, однако пока ни одной кандидатуры утверждено не было. Как отмечает NBC, по меньшей мере три человека отказались занять освободившиеся должности.

    Журналист Джеффри Голдберг рассказал, что оказался в группе Signal, где обсуждались военные удары по Йемену. Скриншоты чата, опубликованные Голдбергом, якобы свидетельствуют о том, что Пит Хегсет делился информацией о военной операции за несколько часов до ее начала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США Пит Хегсет вел не менее 12 чатов в Signal, где обсуждал служебные и военные вопросы, а также лично общался со своим окружением. Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что переход Майка Уолтца на новую должность не связан с увольнением и Белый дом не собирается увольнять главу Пентагона. Дональд Трамп подтвердил отсутствие планов по смене министра обороны после публикаций о служебной переписке.

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    9 июня 2025, 13:01 • Новости дня
    Кремль назвал НАТО инструментом агрессии и конфронтации

    Песков назвал НАТО инструментом агрессии после обсуждения усиления ПВО

    Tекст: Вера Басилая

    В Кремле считают, что Североатлантический альянс перестал скрывать свою роль инструмента агрессии и конфронтации, особенно на фоне планов увеличить возможности ПВО альянса на 400%, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что НАТО сейчас уже не скрывает свою истинную природу, а открыто показывает себя инструментом агрессии и конфронтации, передает ТАСС.

    Он прокомментировал обсуждение возможного увеличения возможностей ПВО альянса на 400% и отметил, что альянс сбросил все маски.

    Песков подчеркнул, что Североатлантический альянс больше не является инструментом поддержания стабильности и безопасности на Европейском континенте, а с самого начала был создан именно для конфронтации. Он указал, что ранее альянс старался скрывать свою суть, однако теперь демонстрирует ее открыто.

    Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о планах увеличить возможности противовоздушной обороны альянса на 400%.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил активизацию военной деятельности стран НАТО у российских границ после вступления Финляндии и Швеции в альянс.

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    10 июня 2025, 02:50 • Новости дня
    Премьер Канады заявил о готовности достичь 2% ВВП на оборону к марту 2026 года

    Канадский премьер пообещал достичь стандартов НАТО в 2% ВВП на оборону

    Tекст: Ирма Каплан

    Премьер-министр Канады Марк Карни готов вывести страну на стандарты НАТО в 2% ВВП на военные расходы в текущем финансовом году, который закончится в марте 2026 года.

    «Сейчас самое время действовать безотлагательно, энергично, решительно», – передает Reuters слова Карни во время выступления Торонто.

    Он также повторил обещания более тесно сотрудничать с оборонной промышленностью Европы.

    Соединенные Штаты и другие союзники по НАТО годами жаловались на то, что о военное финансирование со стороны Канады недостаточное. Оттава тратит около 1,4% своего ВВП на оборону.

    Канадское правительство планирует достичь цели в 2% ВВП, потратив дополнительно 9 млрд канадских долларов (6,58 млрд долларов США) в этом финансовом году. Деньги пойдут на увеличение набора, ремонт оборудования и налаживание новых оборонных отношений.

    «Мы думаем, что эта доля расходов по отношению к ВВП несколько увеличится», –  позже сказал Карни журналистам.

    Отвечая на вопрос о том, как Канада может себе это позволить в период растущего бюджетного дефицита, Карни сослался на усилия по сокращению расходов, исключив при этом снижение налогов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, канадское министерство обороны выделило значительную сумму на военную поддержку Украины, предоставив бронетранспортеры Coyote и Bison и системы радиоэлектронной борьбы.

    До этого власти Канады заявили о готовности стран G7 усилить санкции против России.

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    9 июня 2025, 14:19 • Новости дня
    Стало известно о поддержке Гренландии Макроном после слов Трампа

    Макрон выразил поддержку Гренландии на фоне притязаний Трампа

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Франции высказался за защиту экосистем Гренландии, отметив невозможность продажи острова, в ответ на заявления американского лидера Дональда Трампа.

    Президент Франции Эммануэль Макрон на открытии конференции ООН по вопросам океана в Ницце выразил поддержку Гренландии после заявлений Дональда Трампа о желании присоединить остров к США, передает РИА «Новости».

    Макрон призвал не разрабатывать морские глубины и защищать экосистемы, подчеркнув: «Глубины не для продажи, так же, как и Гренландия не для захвата, так же, как и Антарктика и открытое море не для продажи». Трансляцию вел телеканал BFMTV.

    Ранее стало известно, что Макрон намерен посетить Гренландию 15 июня, став первым иностранным лидером, который приедет на остров для обсуждения вопросов безопасности после заявлений Трампа.

    Дональд Трамп неоднократно публично говорил о необходимости присоединения Гренландии к США, подчеркивая стратегическое значение острова для безопасности страны. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде заявлял, что остров не продается и никогда не будет продаваться, а Трамп отказался гарантировать отказ от военного вмешательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дания перебросила истребители F-16, два вертолета и фрегат в Гренландию для усиления военного потенциала и патрулирования западного побережья острова.

    Президент Франции Эммануэль Макрон 15 июня посетит Гренландию для обсуждения вопросов безопасности и сотрудничества на фоне новых попыток Дональда Трампа установить контроль над островом.

    Пентагон рассматривает возможность передачи Гренландии из-под Европейского командования в ведение Северного командования уже на этой неделе.

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