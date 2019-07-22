Опальный экс-президент Киргизии собрался в Москву

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, лишенный парламентом неприкосновенности, сообщил, что планирует отправиться в Москву.

«Я собираюсь вылететь 24 числа. Пробуду там буквально пару дней и обязательно вернусь», – сказал бывший глава государства, передает РИА «Новости».

Он отметил, что не опасается задержания в аэропорту и «готов ко всему».

Ранее правоохранительные органы страны в третий раз вызвали Атамбаева на допрос для дачи показаний в качестве свидетеля по делу о о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Атамбаев проигнорировал эту повестку, как и две предыдущие.

В июне парламент Киргизии проголосовал за лишение Атамбаева неприкосновенности, в начале июля – за лишение статуса бывшего президента.

Атамбаева подозревают в причастности к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, освобождении по поддельным медицинским справкам криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и других незаконных действиях.

Сам Атамбаев назвал обвинения абсурдными и заявил, что чист перед народом.