Азаров назвал новый состав Рады «случайными людьми»

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не хватает политической команды, потому что в Верховную раду пришло много случайных людей, считает экс-премьер страны Николай Азаров.

«Впервые за 28 лет существования независимой Украины группа людей, которую даже трудно назвать политической партией, победила с разгромным результатом», – цитирует РИА «Новости» Азарова.

По его словам, в новый парламент попало много случайных людей. Опытные управленцы проиграли случайным людям, таким как организаторы свадеб и «девочка Таня, которая написала про себя, что любит танцы и черешню», отметил Азаров.

«Это свидетельствует, что подавляющее большинство народа Украины относится отрицательно как к тем, что пришел на волне переворота, так и к тем политикам, кто 28 лет осуществляет управление страной... Политическая система прогнила намертво», – заявил Азаров.

По его мнению, сформировавшаяся в Раде команда будет выполнять волю двух-трех человек, «которые не понимают, в чем суть законодательной работы».

Также Азаров отметил, что Зеленскому не хватает политической команды ни в Раде, ни в регионах.

«Сумеет ли подтянуть Зеленский эту команду? Очень сомневаюсь... Пока ни один человек не может сказать, что там за взгляды», – посетовал Азаров.

При этом среди плюсов партии «Слуга народа» экс-премьер отметил то, что Украину «очистили» от режима экс-президента Петра Порошенко.

В воскресенье на Украине прошли парламентские выборы, они были признаны состоявшимися.

После обработки 95,01% протоколов партия «Слуга народа» набирает 43,13% голосов, «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрия Бойко – 13,06%. На третьем месте находится «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко с 8,18% голосов.

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