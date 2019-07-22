На выборах в Раду обработали 70% протоколов

Партия украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» (42,6%) сохраняет серьезный отрыв от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрия Бойко (13%), об этом свидетельствуют данные онлайн-табло ЦИК после обработки 70,2% протоколов.

На третьем месте укрепилась партия экс-президента страны Петра Порошенко «Европейская солидарность» (8,4%), передает РИА «Новости» со ссылкой на данные ЦИК Украины.

Четвертое место занимает «Батькивщина» Юлии Тимошенко (8%), на пятом месте – партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос», 6,1%.

В воскресенье на Украине прошли парламентские выборы, они были признаны состоявшимися.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации вокруг внеочередных выборов в Верховную раду.