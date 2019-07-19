Гейтс и Обама стали лидерами рейтинга почитаемых общественных деятелей

Социологическая служба YouGov по итогам международного опроса составила рейтинг самых почитаемых общественных и государственных деятелей.

Женскую часть рейтинга возглавила бывшая первая леди США Мишель Обама, которая отобрала лидерство у актрисы Анджелины Джоли. Джоли также пропустила вперед и телеведущую Опру Уинфри. Четвертое и пятое места заняли королева Великобритании Елизавета II и британская актриса Эмма Уотсон.

Мужскую часть рейтинга возглавил основатель Microsoft Билл Гейтс, за ним следуют бывший президент США Барак Обама, актер Джеки Чан, китайский лидер Си Цзиньпин и основатель Alibaba Джек Ма, передает ТАСС.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп заняли 10 и 14 строчки рейтинга соответственно.

В опросе участвовали 42 тыс. человек из 41 страны.