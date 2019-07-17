Двойка рейтинга миллиардеров изменилась впервые за семь лет

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс впервые за семь лет индекса миллиардеров покинул вторую строчку.

Гейтса вытеснил французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно, пишет агентство Блумберг со ссылкой на рассчитываемый им индекс Bloomberg Billionaires Index (BBI).

«LVMH, производитель предметов роскоши, достиг рекордного уровня в Париже и увеличил свою чистую стоимость до 107,6 млрд долларов, опередив Гейтса более чем на 200 млн долларов», – цитирует РИА «Новости» сообщение агентства.

Состояние Арно в прошлом месяце оценили в 100 млрд долларов, поэтому он вошел в тройку лидеров рейтинга. Вместе с ним в топ-3 был Гейтс и самый богатый человек в мире – основатель Amazon Джефф Безос.

Отмечается, что Гейтс оставался бы самым богатым человеком в мире, если бы не благотворительная деятельность. Он пожертвовал более 35 млрд долларов в фонд Билла и Мелинды Гейтс.

Состояние Безоса в этом году выросло до 125 млрд долларов, несмотря на развод с женой, благодаря которому она стала четвертой в списке самых богатых женщин мира.

Данный индекс формируется путем учета стоимости акций, в которых богатейшие люди имеют доли. В некоторых случаях рассчитывается соотношение капитализации компании к EBITDA, а также цены одной акции к прибыли на ценную бумагу.