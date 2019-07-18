В Кремле оценили планы Украины упростить выдачу паспортов

Идея упростить выдачу паспортов этническим украинцам является внутренним делом Украины, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Это внутреннее дело Украины, собственно, как и внутреннее дело России принимать решения, которые были формализованы президентом, с подписанием соответствующего указа», – сказал Песков, имея в виду решение России упростить получение российского гражданства всем жителям Донецкой и Луганской областей.

«Вы знаете, сколько просьб и обращений поступало из упомянутых регионов Украины и самопровозглашенных республик, и эта тема поднималась в ходе последней прямой линии. Вот, собственно, она давно зрела, поэтому реакция вполне обоснована. Повторяю, это внутреннее дело Украины», – приводит его слова РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что принятое Владимиром Путиным решение об упрощении получения гражданства аргументировано и понятно.

Ранее в офисе президента Украины сообщили, что Владимир Зеленский поручил МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства, как второго, для этнических украинцев из дружественных стран.

Телеведущий Владимир Соловьев обратил внимание, что Зеленский не просчитал все связанные с этой идеей риски.

В среду президент Владимир Путин подписал указ о расширении категории иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.

Газета ВЗГЛЯД писала, что в соответствии с новым указом президента все жители Донбасса получили право претендовать на российский паспорт.

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