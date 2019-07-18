Соловьев раскритиковал Зеленского за неумение просчитывать риски

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал поручение президента Украины Владимира Зеленского об упрощении механизма предоставления украинского гражданства, как второго, для этнических украинцев.

«Зеленский опять пытается отвечать симметрично, не успев просчитать все риски», – написал Соловьев в своем Telegram-канале.

«Гипотетический сценарий… Второе гражданство даст возможность голосовать на выборах в украинскую Раду? За пределами Украины разрешат голосовать? Тогда второй паспорт становится важнейшим фактором политики. Миллионов 20 голосов из России – и кто приходит к власти?» – добавил он.

Ранее в офисе президента Украины сообщили, что Зеленский поручил МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства, как второго, для этнических украинцев из дружественных стран.

В среду президент России Владимир Путин подписал указ о расширении категории иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.

Газета ВЗГЛЯД писала, что в соответствии с новым указом президента все жители Донбасса получили право претендовать на российский паспорт.

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