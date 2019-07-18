Антонов предупредил о бесполезности попыток США давить на Россию визами

Политика давления Соединенных Штатов на российскую сторону в визовом вопросе не даст результатов, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«В последние недели мы сталкиваемся с ситуацией, когда при решении даже визовых схем мы выдаем американцам визы, а они – нет. Это заставляет нас задуматься очень серьезно о возможных наших дальнейших шагах», – сказал Антонов, слова которого приводит ТАСС.

«Используются информационные средства, чтобы просто надавить на нас, выломать нам руки, заставить нас двигаться вперед без ожидания, без расчета на то, что мы получим какую-то взаимность с американской стороны», – добавил российский дипломат.

«Это нечестно, некорректно, и вряд ли политика нажима на российскую сторону даст какие-то результаты», – подчеркнул Антонов.

«Недавно в Госдепартаменте в беседе с одним из высокопоставленных сотрудников я предложил вариант: а что будет, если российская сторона сделает жест доброй воли и смягчит свою позицию в вопросе выдачи виз административно-техническому составу, можем ли мы ожидать какой-то взаимности с американской стороны? Вы знаете, ответ меня просто поразил: «Нет, вы обязаны выдать визы нашим сотрудникам, что касается озабоченности российской стороны, то мы, может быть, рассмотрим эту возможность осенью», – рассказал посол России в Соединенных Штатах.

«Непонятно, почему осенью, и еще раз – может быть», – отметил Антонов, подчеркнув, что «никакой готовности [со стороны США] к каким-то развязкам [по решению визового вопроса] нет».

«Мы заинтересованы в нормальных, прагматичных отношениях с Соединенными Штатами Америки, мы заинтересованы в нормальной ситуации в области визовых проблем, мы готовы к движению, неоднократно предлагали несколько вариантов», – заявил российский дипломат, подчеркнув, что следующий шаг должна сделать именно американская сторона.

Напомним, по словам Антонова, Соединенные Штаты развязали против России визовую войну.

Накануне американское издание The New York Times выступило с утверждением, что власти России якобы не выдали визы 30 преподавателям московской Англо-американской школы для детей иностранных дипломатов и бизнесменов.

В МИД сообщения американских СМИ на эту тему назвали откровенной ложью и шулерством.

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