Том Хэнкс объявил о своем решении покинуть США после победы Дональда Трампа. Этот политический жест подчеркивал несогласие актера с новым руководством сверхдержавы. Однако уже через два дня после отъезда Хэнкс вернулся в Штаты, объяснив это фразой: «Хлопать дверью – не в моих правилах». Ну, ок.13 комментариев
Экс-начальник службы пути РЖД получил пять лет колонии за коррупцию
Суд приговорил экс-начальника службы пути МДИ РЖД за взятки и мошенничество
Бывший начальник службы пути Московской дирекции инфраструктуры РЖД Михаил Гридчин получил наказание в виде пяти лет колонии за систематическое получение взяток и мошенничество.
Как передает ТАСС, Ступинский городской суд Московской области приговорил бывшего начальника службы пути Московской дирекции инфраструктуры РЖД Михаила Гридчина к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Гридчин признал свою вину в систематическом получении взяток и мошенничестве.
Суд также постановил лишить Гридчина права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, на пять лет. Приговор вступил в законную силу и обжалован не был.