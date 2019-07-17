Зеленский предложил начать обмен «всех на всех» с украинских моряков

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласен с обменом «всех на всех», но начать стоит с задержанных украинских моряков.

Освобождение моряков стало бы шагом на пути к возобновлению контактов двух стран и прекращению войны, сказал Зеленский в интервью «Откровенно с президентом», передает «Интерфакс».

Он добавил, что во время разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным тот сказал, что видит решение проблемы в обмене пленных всех на всех. Зеленский ответил, что согласился бы на это, но списки Киева об удерживаемых в ДНР и ЛНР не совпадают со списками властей непризнанных республик.

«Всех на всех мы обязательно сделаем, но давайте сначала вернем всех тех, кто есть в России, есть в Крыму, и начнем с моряков», – отметил Зеленский.

Напомним, Кремль опровергал ведение переговоров с Киевом касательно обмена арестованных украинских моряков.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила за изменение меры пресечения украинским морякам. Тем не менее суд продлил арест 13 из 24 задержанных моряков.

До этого Москалькова заявляла, что Россия будет готова освободить украинских моряков, когда будет обеспечено их участие в уголовном процессе.