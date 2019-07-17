Кремль опроверг переговоры об обмене украинских моряков

Россия и Украина не проводят переговоры об обмене украинских моряков, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Переговоров об обмене украинских моряков не ведется... Этот вопрос фигурировал в разговоре глав государств, этот вопрос на повестке дня», – сказал Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля добавил, что не станет комментировать решения российских правоохранительных органов, так как следственные действия по делу еще ведутся.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила за изменение меры пресечения украинским морякам. Тем не менее суд продлил арест 13 из 24 задержанных моряков.

До этого Москалькова заявляла, что Россия будет готова освободить украинских моряков, когда будет обеспечено их участие в уголовном процессе.