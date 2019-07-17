Москалькова выступила за изменение меры пресечения украинским морякам

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступает за изменение меры пресечения украинским морякам, которые с ноября находятся под стражей за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе.

«Мне кажется, было бы гуманно и правильно, если бы им сегодня была бы изменена мера пресечения», – заявила омбудсмен в интервью телеканалу «Россия-24».

Тем временем в среду Лефортовский суд Москвы продлил арест 13 из 24 украинских моряков.

«Продлить срок содержания под стражей в отношении Артеменко А. А., Беспальченко В. А., Варимеза В. К., Костышина В. А., Сороки В. В., Мельничука О. М. и Чулиба С. Р. на три месяца», – приводит ТАСС постановление судьи.

Ранее срок продлили еще шестерым морякам: Власюку М. Б., Гриценко Д. В., Драч А. Л., Зинченко В. А., Головаше Б. О. и Попову С. Н.

Также в скором времени суд рассмотрит аналогичные ходатайства в отношении остальных 12 моряков.

Рассмотрение ходатайств ФСБ проходит в закрытом режиме, поскольку проведение открытого заседания «может повлечь за собой разглашение государственной тайны и тайны следствия».

При этом адвокаты моряков настаивали на открытом режиме, поскольку «дело представляет собой большой общественный интерес».

Украинским морякам удалось до начала процесса пообщаться со своими близкими и родственниками.

Ранее Москалькова заявила, что Россия будет готова освободить украинских моряков, когда будет обеспечено их участие в уголовном процессе.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что носит на руках браслеты с фамилиями украинских моряков.

Напомним, 25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины незаконно перешли госграницу России, за что были задержаны российскими пограничниками.