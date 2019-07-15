Зеленский пояснил, зачем носит желтые браслеты на руках

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что носит на руках браслеты с фамилиями украинских моряков, арестованных в России за незаконное пересечение государственной границы.

«И напоследок – про желтые браслеты «из клубов». На них – фамилии наших пленных моряков. Носить их буду до тех пор, пока не вернем ребят домой», – написал Зеленский в Facebook.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что Россия будет готова освободить украинских моряков, когда будет обеспечено их участие в уголовном процессе.

В понедельник Москалькова и ее украинская коллега Людмила Денисова по итогам встречи в Киев договорились провести верификацию и обменяться списками задержанных россиян и украинцев.

Напомним, 25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины незаконно перешли госграницу России, за что были задержаны российскими пограничниками.