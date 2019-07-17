Суд в Москве продлил арест шести украинским морякам

Лефортовский суд Москвы продлил арест шестерым из 24 украинских моряков, которые с ноября находятся под стражей за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе.

«Продлить срок содержания под стражей в отношении Власюка М. Б., Гриценко Д. В., Драча А. Л., Зинченко В. А., Головаша Б. О. и Попова С. Н. на три месяца, то есть до 24 октября», – приводит ТАСС постановление судьи.

Также в скором времени суд рассмотрит аналогичные ходатайства в отношении остальных моряков.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что Россия будет готова освободить украинских моряков, когда будет обеспечено их участие в уголовном процессе.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что носит на руках браслеты с фамилиями украинских моряков.

Напомним, 25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины незаконно перешли госграницу России, за что были задержаны российскими пограничниками.