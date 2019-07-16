Россия решила вынести на обсуждение СБ ООН нарушение Украиной Минских соглашений

На заседании Совета Безопасности (СБ) ООН 16 июля, которое пройдет на фоне вступления на Украине в силу закона о государственном языке, Россия поднимет тему нарушения Киевом Минских соглашений, заявил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Дипломат напомнил, что «в Минских договоренностях есть пункт, в котором говорится о языковом самоопределении жителей Донбасса», таким образом «этот закон нарушает их возможности гипотетически, если они вернутся в состав Украины, решать вопрос об их языковом самоопределении», передает ТАСС.

«С нашей точки зрения, это прямое нарушение Минских договоренностей, именно этот вопрос мы и собираемся обсуждать», – подчеркнул заместитель постпреда России при ООН.

«Мы попросим всех дать оценку этому закону и тому, насколько Украина нарушает Минские договоренности, – добавил Полянский. – Ждем, что все дадут объективную оценку принятому закону».

Он сообщил, что в качестве докладчиков по ситуации на Украине на заседании выступят заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло и верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер.

Напомним, весной СБ ООН не стал рассматривать украинский закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», так как некоторым странам не понравилось, что эту тему подняли в день инаугурации Владимира Зеленского.

Позднее председатель Совбеза Густаво Меса-Куадра сообщил, что заседание СБ ООН по вопросу принятия на Украине закона о тотальной украинизации состоится 16 июля.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский обещал выполнить все пункты Минских соглашений.