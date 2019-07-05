Зеленский пообещал выполнить все пункты Минского соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью СМИ сообщил, что готов выполнять Минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе в полном объеме.

«Вы знаете прекрасно, что ни моя команда, ни я не подписывали этот «Минск», но мы готовы идти по пунктам выполнения всех минских договоренностей для того, чтобы у нас был мир», – сказал Зеленский в интервью Deutsche Welle, опубликованном в Twitter телеканала.

"Ни моя команда, ни я не подписывали этот "Минск", но мы готовы идти по пунктам всех минских договоренностей для того, чтобы наконец у нас был мир", - сказал президент Украины Владимир Зеленский, с которым поговорил наш корреспондент pic.twitter.com/6LFZFFAhSl — DW на русском (@dw_russian) 5 июля 2019 г.

Он также добавил, что Украина ждет поддержки от Запада.

«Я очень надеюсь, что будут какие-то не просто слова, потому что с ПАСЕ мы с вами видели что произошло, это уже были не слова, это уже были реальные какие-то поступки. Я очень надеюсь, что с их стороны будут какие-то поступки более серьезные. Не просто на словах поддерживать Украину, а реальные действия», – сказал Зеленский.

Пресс-секретарь президента Украины уже останавливала интервью, но Владимир Зеленский неожиданно продолжил беседу с журналистом DW. Зеленский ожидает "реальных действий" Запада в поддержку Украины. "Потому что с ПАСЕ мы с вами видели, что произошло", - сказал президент Украины pic.twitter.com/fDaKo25m4w — DW на русском (@dw_russian) 5 июля 2019 г.

Президент России Владимир Путин заявлял, что от Москвы нельзя требовать выполнения той части Минских соглашений, которые зависят от Киева. Речь идет, в частности, о предоставлении Донецкой и Луганской областям особого статуса и амнистии для ополченцев - эти пункты отказывалась исполнять предыдущая администрация Украины, об отказе от их выполнения заявлял и Владимир Зеленский.