Стали известны задачи Евкурова на посту замминистра обороны России

Бывший глава республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров на посту замминистра обороны России будет курировать боевую подготовку и безопасность полетов авиации Вооруженных сил, сообщила пресс-служба военного ведомства.

На сайте Минобороны России указано, что в подчинении генерал-лейтенанта Юнус-Бека Евкурова будут находиться Главное управление боевой подготовки ВС России и Служба безопасности полетов авиации ВС России.

Напомним, 8 июля бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров был назначен заместителем министра обороны России в звании генерал-лейтенанта.

24 июня Юнус-Бек Евкуров, который возглавлял Ингушетию с 2008 года, объявил о намерении уйти в отставку, объяснив свое решение разобщенностью и необходимостью каждому выбрать между своими интересами и республики. Позже он обратился к жителям региона спросьбой простить его.

Президент России Владимир Путин во время личной встречи с Евкуровым принял его прошение об отставке.

Газета ВЗГЛЯД писала, за что Ингушетия благодарна генералу Евкурову.