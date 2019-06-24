За что Ингушетия благодарна генералу Евкурову

Руководивший 10 лет таким сложным регионом, как Ингушетия, генерал Юнус-Бек Евкуров подал в отставку. Отставка еще не принята, но в республике в любом случае с благодарностью будут отзываться о годах правления Евкурова. Он принял Ингушетию, охваченную террором, а оставляет совершенно мирную республику с десятками новых школ, детсадов и больниц. Генерал, который завоевал мир для своей малой родины.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, возглавлявший республику более 10 лет, в понедельник подал прошение об отставке. Свое обращение к жителям республики, опубликованное на официальном сайте, Евкуров начал с благодарности землякам, и пообещал, что будет и дальше делать все возможное ради «процветания России и родной Ингушетии».

Напомним, Евкуров руководит регионом с 31 октября 2008 года. Последний раз он был переизбран на пост главы региона в сентябре 2018 года.

Евкуров подчеркнул, что за время, когда он находился во главе республики, в регионе удалось победить терроризм, минимизировать экстремизм, добиться мира, построить новые школы, детские сады, больницы, спортивные объекты и дороги.

Причиной своего решения – обратиться к президенту Владимиру Путину с прошением об отставке – он назвал разобщенность властей республики и общественности. «Есть программы развития нашей республики, есть планы и уверенность в том, что эти планы осуществимы. Но одним из главных условий для этого является единство нашего народа, – подчеркнул Евкуров, и добавил: Я отчетливо вижу, что сегодня оно проходит испытание на прочность. Я не слепой, власть не затмила мне глаза».

«Давайте наберемся мужества сказать, что все мы – власть, которую я представляю, общественные, религиозные организации – ответственны за то, что сегодня мы разобщены. Каждый из нас стоит перед выбором – личные интересы или интересы республики. И каждый, я подчеркиваю, каждый поступает в соответствии со своим воспитанием, своими идеалами... Призываю все заинтересованные стороны сделать выбор – я свой выбор сделал».

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Стоит отметить, республика за последние месяцы демонстрировала хорошие экономические показатели. По данным Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ), которые в начале месяца приводил РБК, республика оказалась в числе тех регионов, которые в первом квартале 2019 года демонстрировали экономический рост в таких отраслях как строительство (плюс 44,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и сельское хозяйство (рост на 10,3%).

По решению властей республики, до конца года более полутысячи человек должны переселиться из аварийного жилья в новые дома. К 2022 году в Ингушетии планируется построить новый технопарк. А уже до конца этого года Газпром должен завершить сооружение 6 из 11 запланированных газопроводов на территории республики.

Весной стало известно, что общий объем федеральных субсидий на реализацию нацпроектов в Ингушетии должен превысить 5 млрд 117 млн рублей.

О достигнутых успехах и перспективных планах развития республики в своем обращении говорил Юнус-Бек Евкуров. По многим показателям Ингушетия стала лидером среди российских регионов, подчеркнул он. «За эти годы мы вместе с вами проделали огромный путь. Совместно с органами правопорядка мы победили такое явление как терроризм, минимизировали экстремизм», - отметил он.

«Евкуров проявил себя как замечательный руководитель. Это человек очень принципиальный, очень дальновидный.

Он знает, что делает, куда идти, – сказал газете ВЗГЛЯД член общественного координационного совета Ингушетии Накир Добриев. – Сегодня у нас в республике состоялся сельскохозяйственный праздник – День поля. Сегодня мы были там все вместе, и Евкуров, и премьер-министр Зялимхан Евлоев. Был и полпред президента в нашем округе Александр Матовников».

Общественный деятель не сомневается, что у Евкурова будет надежный преемник. «Не надо сейчас нагнетать эмоции, власть контролирует обстановку. Федеральный центр знает, на что идет. Пока еще неизвестно, примет ли отставку Евкурова Путин. Если примет, то по конституции Ингушетии исполняющим обязанности становится председатель правительства Евлоев. Очень надежный человек, замечательный. Отличный парень, знающий свое дело. В целом у нас в республике все спокойно», – рассказал Добриев.

Что же касается возможной дальнейшей карьеры самого Евкурова, то, как предположил спикер парламента Ингушетии Магомед Яндиев, нынешний глава республики может продолжить службу по военной линии. «Он отработал сполна, легкие участки ему не доставались, и следующий будет такой же», – подчеркнул Яндиев.

Напомним, что до назначения главой республики Евкуров служил в Вооруженных силах, генерал-майор, Герой России (2000 год). Высшую награду, по его словам, получил за участие в знаменитом броске на Приштину российских десантников в июне 1999 года. Тогда Евкуров командовал подразделением, которое совершило марш-бросок из Боснии в Косово, где неожиданно для командования НАТО заняло аэропорт Приштины.

В ходе второй чеченской кампании во главе группы десантников Евкуров освободил из плена 12 российских военных.

«Я лично знаю Юнус-Бека Евкурова, отношусь к нему с большим уважением», – сказал газете ВЗГЛЯД президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. «Для меня он – в первую очередь, офицер, герой России, боевой генерал, который для России сделал очень многое», – подчеркнул собеседник.

Он напомнил, что летом 2009 года Евкуров был тяжело ранен в ходе покушения, когда боевики взорвали его кортеж.

«У Евкурова огромная сила воли. Даже после того страшного покушения, которое он пережил в июне 2009 года, глава Ингушетии не оставил свой пост, и продолжал руководить республикой, – напомнил собеседник. – Евкуров – подлинный патриот России, подлинный патриот Ингушетии, человек, который принес много хорошего республике». Гончаров отметил: «Евкуров добивался того, чтобы федеральные деньги приходили в республику. На эти средства построены школы, больницы, высшие учебные заведения».

«Решение Евкурова подать в отставку – для меня в какой-то степени шок. Я пока не знаю, какие именно причины побудили его к этому. Думаю, в ближайшее время мы узнаем, – добавил собеседник. – В любом случае, повторяю, я уважаю его как мужчину, как генерала».

Как подчеркивает Гончаров, кто бы ни пришел сейчас на пост главы республики, без советов и рекомендаций Евкурова – этого заслуженного человека – он не обойдется.

«Это был очень сложный период – его руководства. Первые 5-6 лет – это борьба с международным терроризмом, это разобщенность общества... И самое большое, главное завоевание – что при нем все это остановилось», – цитирует ТАСС заявление главы правительства Ингушетии Зялимхана Евлоева. Он также подчеркнул, что при Евкурове в республике стали уделять внимание строительству социальных и культурных объектов, начался приток инвестиций.

«Заслуга Евкурова, на мой взгляд, номер один – это то, что он, в конечном счете, добился того, чтобы закончить на территории Ингушетии деятельность террористического подполья. Это его заслуга и личная, и общественная», – в свою очередь подчеркнул глава Российского конгресса народов Кавказа Алий Тоторкулов.