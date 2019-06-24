В Ингушетии назвали возможный вариант продолжения карьеры Евкурова

Спикер парламента Ингушетии Магомед Яндиев рассказал, какое продолжение карьеры ждет решившего уйти в отставку главу республики Юнус-Бека Евкурова.

По его словам, 55-летний Евкуров может продолжить карьеру по военной линии, передает ТАСС.

«Он отработал сполна, легкие участки ему не доставались, и следующий будет такой же», – считает Яндиев.

Он добавил, что был в курсе того, что Евкуров готовит заявление, так как обсуждал с ним возможную отставку.

Ранее глава Ингушетии объявил о своем намерении уйти в отставку.